Gesellschaft Fröhliches Fest auf dem Dorfplatz

Sulzbach-Laufen / Brigitte Hofmann

Ein kompakter und heimeliger Rahmen im Freien, ein Dach über dem Kopf im und vor dem Ortszentrum – der Standort Laufen kann vielfach positiv punkten. Deshalb ließen sich die Sulzbach-Laufener auch nicht von ein paar Regentropfen abhalten, am Samstagnachmittag in großen Scharen das Festgelände auf dem Dorfplatz anzusteuern. Die Bilderbuch-Kulisse mit der Heerbergskirche im Hintergrund und das ganze Drumherum ließen im Nu Stimmung aufkommen. Der beleuchtete Baum und die lebendige Krippe mit Schäfchen, Esel und einem Puppenkind in Windeln lieferten die untrüglichen Zeichen dafür, dass das Weihnachtsfest bevorsteht. Der Schulchor, der Musikverein Laufen und die Jugendlichen beider Musikvereine sangen und spielten die für die Jahreszeit passenden Lieder.

Basar im Trockenen

Den weihnachtlichen Basar in den Räumen des Ortszentrums aufbauen zu dürfen, wurde von den Ausstellern sehr begrüßt. Dadurch hielt sich für sie der Aufwand in Grenzen. Margarete Schmid aus Aalen hatte Bilder, Kugeln oder Kerzen mit Motiven in der künstlerischen Maltechnik Enkaustik im Angebot, Ingrid Kraus aus Heuchlingen im Landkreis Heidenheim raffinierte Taschen aus Filz mit hoch interessantem Innenleben. Viele auswärtige, aber auch heimische Hobbykünstler und Kunsthandwerker wie Alfred Häußler, Elsbeth Moll oder Michaela Zwickert waren vertreten. Beinahe ein weihnachtliches Himmelreich hatten die Eltern vom Laufener Kindergarten aufgebaut. Tia und Lara verkauften in ihrem niedlichen Puppenladen sogar Kuchen und Tortenstücke, die, weil aus Wolle, nicht dick machen.

Verpflegungsstände, Sitzgelegenheiten, Kinderanimation und die musikalische Bühne waren im Freien angesiedelt. „Fröhliche Weihnacht überall“, wünschte der Musikverein Laufen, und dieser Aufforderung leisteten die Zuhörer auch gerne Folge. Die Kinder waren fröhlicher Stimmung, wenn sie auf den Ponys reiten oder wie der kleine Finn an der Hand von Papa die Schäfchen streicheln durften. Bei den Erwachsenen stellte sich der Frohsinn häufig über eine Tasse Glühwein ein. Am Eingang zum Ortszentrum übten sich die Laufener Landfrauen in der Kunst des Rosenküchlebackens, ein paar Meter weiter bedienten die Mädchen der Laufener Jungschar das Waffeleisen. Diverse Vereine und sogar der Nikolaus mischten kräftig mit, um die großen und kleinen Besucher nachhaltig in Stimmung zu versetzen.