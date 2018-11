Sulzbach-Laufen Frischer Saft aus alten Apfelsorten

Sulzbach-Laufen / Anita Urban

Mit Kopf, Herz und Hand: An der Kochertal-Grundschule Sulzbach-Laufen geht’s um den Apfel. Die Kinder ernten die Früchte von Streuobstwiesen und bedienen die Saftpresse im Schulhof.

Gleich mehrere Aktionen zum Thema Apfel wurden an der Kochertal-Grundschule Sulzbach-Laufen organisiert. Ziel sei es, den Schülerinnen und Schülern den Lebensraum Streuobstwiese und die Bedeutung von regionalen und alten Apfelsorten im Rahmen einer gesunden Ernährung zu verdeutlichen und ihnen die Möglichkeit zu geben, dieses Geschenk der Natur vor der eigenen Haustür mit „Kopf, Herz und Hand“ kennenzulernen, teilt die Schule mit.

In Verbindung mit den Wandertagen wurden die Klassenzimmer in die freie Natur und an die frische Luft verlegt. So machte sich die zweite Klasse mit Lehrerin Manuela Laun auf den Weg nach Hohenberg. Auf einer Streuobstwiese am Fuße des Altenbergturmes durften die Kinder Äpfel auflesen, die dann in einer Garage direkt nebenan zu Hohenberger Apfelmus verarbeitet und in Gläser abgefüllt wurden.

Mehr als eine Tonne geerntet

Ausgerüstet mit Eimern und Körben wanderten die Dritt- und Viertklässler mit ihren Klassenlehrerinnen Anette Geiger, Katharina Buchhofer und Sigrid Leipold zur Apfelernte in den Aichenrain. Insgesamt 53 Schüler ernteten dort mehr als eine Tonne Äpfel der alten Apfelsorten Boskop, Gewürzluiken, Brettacher und Bittenfelder.

Die Kinder waren damit beschäftigt, die Äste von den Äpfeln zu trennen und zu sortieren. Dies taten sie sehr fleißig und pflichtbewusst, denn diese Äpfel waren für die Herstellung von eigenem Apfelsaft gedacht – es durfte also kein fauliges Obst darunter sein. Innerhalb kürzester Zeit waren zwei Autoanhänger mit Äpfeln gefüllt und die Herzen der Kinder mit Stolz über das gemeinsam Geschaffte erfüllt. Ein Hänger dieser Bio-Äpfel wurde zu haltbarem Apfelsaft verarbeitet. Insgesamt 96 Bag-in-Boxes zu je fünf Litern ergab diese Ernte. Die Äpfel des zweiten Anhängers wurden auf den Schulhof gebracht. Dort erschienen dann Thomas, Siegfried und Lukas Feil zum Apfelsaftpressen. Kindgerecht und spannend erklärten sie den Schülerinnen und Schülern aller Klassen die fast hundert Jahre alten Maschinen, die zur Saftgewinnung notwendig sind.

Proben zum Verkosten

Danach durften die Kinder selbst tatkräftig mitanpacken. Die Äpfel wurden gewaschen, in der Obstmühle gemahlen und in der Obstpresse so lange gepresst, bis das letzte Tröpfchen gewonnen war. Mahlen und Pressen erforderten von den Schülern ganz schön Kraft, aber mit lautstarken Anfeuerungsrufen der Mitschüler gelang die Arbeit. Natürlich durften die Kinder den selbst hergestellten Saft gleich probieren und eine Probe zum Verkosten mit nach Hause nehmen. Ein paar Äpfel wurden zurückbehalten. Am letzten Schultag vor den Herbstferien wurde dann der Schulbackofen angefeuert. Gemeinsam mit Irmgard Stadelmaier und Charlotte Denninger backten die Schülerinnen und Schüler Apfelkuchen und feierten zusammen den Abschluss der Apfel-Aktionen.