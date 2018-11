Nachruf Friedemann Hägele gestorben

Sulzbach-Laufen / Andreas Balko

Am Sonntag ist Friedemann Hägele aus Laufen am Kocher verstorben. Mit ihm verliert die Region einen profilierten Christen und engagierten Verkündiger.

Hägele ist im April 1939 geboren und wuchs in Sulzbach-Laufen auf. Sein Vater starb, als Friedemann Hägele zwei Jahre alt war. Nach der Schule besuchte er eine kaufmännische Berufsschule und ließ sich zum Industriekaufmann ausbilden. Bei einer Jugendfreizeit in Sils Maria ist bei dem damals 20-Jährigen die Leidenschaft für den Glauben erwacht. Daraufhin engagierte er sich stark im kirchlichen Bereich.

Sein damaliger Ortspfarrer Walter Schubert hat eines Tages zu Friedemann Hägele gesagt: „Du wirst Lektor!“ Damals hießen die Laienprediger noch Lektoren, heute werden sie Prädikanten genannt. Friedemann Hägele ist dem Ruf gefolgt.

Mehr als 3500 Bibelstunden

Menschen für Jesus Christus gewinnen und sich für dessen Kirche voll und ganz einsetzen, dieses Leitmotiv bestimmte die weiteren Lebensjahrzehnte von Hägele. Dem musste sich auch der Beruf unterordnen. Als er 1967 eine neue Stelle als Industriekaufmann antrat, stellte er die Bedingung, dass der Beruf sein kirchliches Engagement nicht behindern darf. Das Einverständnis seines neuen Chefs wurde auf eine harte Probe gestellt, als Friedemann Hägele 1971 nicht nur in den Laufener Kirchengemeinderat, sondern auch in die württembergische Landessynode gewählt wurde. Die Sitzungstermine bedingten nämlich, dass der Angestellte immer wieder im Betrieb fehlte. 18 Jahre lang und über drei Wahlperioden hin hat er dem landeskirchlichen Parlament angehört. Durch die Fürsprache von Alt-­Landesbischof Gerhard Maier wurde er 1987 zum hauptberuflichen Gemeinschaftspfleger des Altpietistischen Gemeinschaftsverbandes bestellt. Zehn Jahre lang versah er diesen Dienst. In dieser Zeit hielt er an 22 Orten insgesamt mehr als 3500 Bibelstunden. Fast keinen Abend gab es in jener Zeit, an dem er zu Hause war. Seine Frau Rose, mit der er drei Kinder und später elf Enkelkinder hatte, hat dies alles mitgetragen und ihm den Rücken für seine Dienste freigehalten.

So gut es ging, versah Hägele neben dem Beruf des Gemeinschaftspflegers auch noch Prädikantendienste, denn die Verbindung zu den Kirchengemeinden lag ihm immer am Herzen. Als er 1997 den Ruhestand antrat, konnte er seine Prädikantenarbeit und seine publizistische Tätigkeit wieder intensivieren.

350 Gottesdienste hat Friedemann Hägele insgesamt gehalten, seit er am 11. Juli 1965 zum ersten Mal auf der Kanzel gestanden hat. 50 Jahre lang war er als ehrenamtlicher Prediger tätig gewesen, als er altershalber 2015 aus diesem Amt ausschied. Geistliche Besinnungen für die Zeitungen schrieb er aber weiterhin mit großer Begeisterung. Aus seinen unzähligen Zeitungsandachten ist ein Buch entstanden mit dem Titel: „Strahlen der Liebe Gottes – Sonntagsgedanken für den Alltag“.

Zu Beginn dieses Jahres erlitt Friedemann Hägele eine beidseitige Lungenembolie. Er überlebte und war jeden Tag noch einmal mehr dankbar für die „Zugabe“. Seine Einstellung zu Leben und Tod drückte er einmal so aus: „Die Gewissheit der Vergebung aller Sünde und Schuld täglich neu erfahren zu dürfen, mit Gott versöhnt zu leben, ist die Krone eines Christenlebens und damit das größte irdische Glück. Das allergrößte Glückserlebnis wartet aber noch auf uns.“

Info Die Beerdigung findet heute um 13 Uhr auf dem Friedhof in Sulzbach-Laufen statt.