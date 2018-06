Straßenbau Frickenhofer: Von Erfahrungen der Mutlanger profitieren

Gschwend / Von Cornelia Kaufhold

In Mutlangen hat eine Bürgerinitiative (BI) erfolgreich für die Ortsumfahrung gekämpft. Die BI Sanierung der L1080 lädt sie nach Frickenhofen ein.

Jochen König hält bei der Gründungsversammlung der BI eine flammende Rede für die Sanierung der L 1080 auf der Frickenhofer Höhe. Auch nach seiner Wiederwahl macht sich der Eschacher Bürgermeister mit gleichem Elan für diese Sache stark. Im Rathaus hat er Unterschriftenlisten ausgelegt, in der Apotheke, beim Bäcker, beim Friseur. „Seit Jahrzehnten birgt dieser Strecken­abschnitt großes Gefahrenpotenzial“, argumentiert er. Die Fahrbahn sei für eine kategorisierte Landesstraße viel zu schmal. Jede Fahrzeugbegegnung führe dazu, dass ein Fahrzeug aufs Schotterbankett ausweichen muss. Und das habe teilweise bis zu zehn Zentimeter tiefe Löcher.

60 Unterstützer

Im Regierungspräsidium Stuttgart sei bekannt, dass es dabei schon zu Unfällen und Sachbeschädigungen kam. Die Straßenmeisterei des Ostalbkreises habe jedoch nur wenig finanziellen Spielraum für Instandsetzungen. Bei der Stuttgarter Behörde hat König zudem erfahren, dass in den kommenden zehn Jahren keine Sanierung oder Verbreiterung der L 1080 vorgesehen ist. Dieser Streckenabschnitt rangiert im Mittelfeld des Priorisierungsplans zur Sanierung der Landesstraßen in Baden-Württemberg.

All diese Fakten hat Walter Hees zum Anlass genommen, die BI ins Leben zu rufen. „Inzwischen haben wir 60 Unterstützer“, sagt der frisch pensionierte Verwaltungsdirektor der Stauferklinik Mutlangen. Nach der Gründungsversammlung der BI am 9. Mai im Dorfhaus Mittelbronn hat sie Unterschriftenlisten in Geschäften, Banken und Rathäusern ausgelegt und sich beim Gespräch mit Gschwends Bürgermeister Christoph Hald dessen Unterstützung geholt. „Er steht voll hinter uns“, sagt Hees. Ob der Rathauschef beim nächsten Treffen am 18. Juli im Friedrich-Freiherr-von-Schmidt-Haus in Frickenhofen dabei sein kann und seine Erfahrungen und Kenntnisse weitergibt, sei unklar. „Hald ist zu der Zeit im Urlaub“, so Hees. Er freut sich auch über prominente Unterstützung, und zwar die des CDU-Landtagsabgeordneten Dr. Stefan Scheffold.

Auf Suche nach Dialog

Für den 18. Juli hat die BI die Mutlanger Bürger eingeladen, die sich erfolgreich für ihre Ortsumgehung eingesetzt haben. Das 23 Millionen Euro teure Projekt wurde 2005 fertiggestellt. Es entlastet Mutlangen und beseitigte einen stauträchtigen Engpass, schreibt dazu das Planungsbüro Lackener & Köder, dessen Fachleute damals die Nordspange und die Westumgehung Mutlangens geplant haben. „Von den Erfahrungen der BI Mutlangen möchten wir gerne profitieren“, sagt Hees.

Die BI möchte die politischen Entscheidungsträger auf kommunaler, Kreis- und Landesebene auf den Zustand und das Gefahrenpotenzial der L 1080 auf der Frickenhofer Höhe zwischen Rotenhar und Seifertshofen aufmerksam machen und den Dialog suchen. Hees baut wiederholt hohen Erwartungen entgegen. „Es wird ein langer, steiniger Weg, unser Ziel zu erreichen“, sagt er. Die BI möchte, dass die Fachbehörden den Streckenabschnitt erneut einer Prüfung unterziehen, sodass er im Priorisierungsplan zur Sanierung der Landesstraßen in Baden-Württemberg höher eingestuft und letztlich zeitnaher saniert wird. Aktuell liege er auf Platz 600 von 1400 Maßnahmen.

Info Beim nächsten Treffen der BI am Mittwoch, 18. Juli, um 20 Uhr im Friedrich-Freiherr-von-Schmidt-Haus in Frickenhofen berichtet die BI Ortsumfahrung Mutlangen über ihre Erfahrungen.