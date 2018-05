Straßenbau Frickenhofer Höhe macht mobil

Gschwend / Cornelia Kaufhold

Die Nachricht ist brandneu: Die Bundesregierung rechnet mit 63 Milliarden Euro Mehreinnahmen. „Da muss was für die Frickenhofer Höhe abfallen“, sagt Walter Hees. Der frisch in den Ruhestand verabschiedete Personaldirektor und Verwaltungsdirektor der Stauferklinik hat sich für seinen neuen Lebensabschnitt ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Die Holperstrecke zwischen Rotenhar und Seifertshofen muss saniert werden.

L 1080 auf Platz 600

„Dieser Abschnitt steht auf Platz 600 von 1400 Maßnahmen“, dämpft der wahlkämpfende Eschacher Bürgermeister Jochen König hohe Erwartungen auf eine baldige Realisierung des Projekts. Er ist einer der 50 Besucher der Gründungsversammlung der Bürgerinitiative (BI) Straßenbau. „Wir sind alle Leidensgenossen“, sagt Hees und macht ihnen Mut: Die Dorfgemeinschaft Frickenhofen hat sechs Jahre lang für den Umbau des alten Rathauses in ein Gemeindehaus gekämpft, „und heute haben wir ein schönes Friedrich-Freiherr-von-Schmidt-Haus“. Der 65-jährige Initiator ist sicher: Je mehr Menschen sich an diesem Projekt beteiligen, umso schneller wird es zum Erfolg führen. Gleichzeitig warnt er vor Euphorie: „Es wird Jahre dauern und nicht einfach werden. Wir müssen klug vorgehen und dürfen nicht aggressiv werden, aber manchmal etwas nervig werden. Wir müssen Dinge machen, die öffentlich wirksam sind.“ Hees erwähnt Plakataktionen, einen stummen Schlepperprotest, einen Protestmarsch, Leserbriefe, die Präsens auf Facebook und Twitter. Manch einer seiner Zuhörer grinst, manche nicken. Die Stimmung im vollbesetzten Dorfheim ist gut.

Als ersten Schritt schlägt er ein Gespräch mit der BI Mutlangen vor, die den 70 Millionen Euro teuren Bau der Umgehungsstraße erkämpft hat. Von den Mutlanger Erfahrungen wollen die Frickenhöfer profitieren. Danach will sich die BI im Straßenbauamt Ellwangen informieren, später auf politische Mandatsträger zugehen, um sie als Unterstützer zu gewinnen. Sie könnten ihr politisches Gewicht bei den Behörden einsetzen. Schließlich will sich die BI bei Regierungspräsident Wolfgang Reimer über die Planungen informieren. „Das alles wird nur funktionieren, wenn die Bevölkerung und die Gemeindeverwaltungen dahinter stehen.“ Bürgermeister Christoph Hald hat seine Unterstützung zugesagt.

Radweg erwünscht

Am kommenden Montag hat Hees einen Termin im Gschwender Rathaus. „Der Ausbau der L 1080 stand auf seiner Agenda ganz oben“, wirft ein Zuhörer ein und kritisiert Halds Abwesenheit. Er habe sich entschuldigt, sagt Hees. Zeitgleich tage ein Ausschuss des Gemeinderats, hat eine Frau in Erfahrung gebracht. Das mag auch der Grund dafür sein, dass nicht einer der 18 Gemeinderäte anwesend ist.

„Ich habe selten eine Straße erlebt, die am Stück so schlecht ist“, eröffnet ein junger Mann die lebhafte Diskussion. Er ist Neubürger in Frickenhofen und Motorradfahrer. Ob er langsam oder flott fährt, sei unerheblich: „Man wird von Anfang bis zum Ende durchgeschüttelt.“ Einige beklagen den starken Lkw-Verkehr. „Das hat mit der Maut zu tun“, ist sich ein Mann sicher und erhält Zustimmung. In der Diskussion wird deutlich: Die Straße sei nicht nur schlecht, sondern auch extrem schmal. Mehrere Wortmeldungen fordern einen Radweg entlang dieses Streckenabschnitts. „Ich würde da niemals mit meinen Enkeln Rad fahren, dieser Straßenabschnitt ist lebensgefährlich“, bringt es eine Besucherin auf den Punkt.

Info Dem Führungskreis der Bürgerinitiative gehören an: Walter und Doris Hees, Erich Hammer, Jochen König, Gerhard Böhm, Alice und Thomas Braun, Michael Jäger, Engelbert Baur und Tanja Herzer. Gabriele Eschenhagen übernimmt die Büroarbeiten.