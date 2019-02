Schule Freundeskreis kommt aus der Schieflage

Hans Buchhofer

Der Freundeskreis des Schenk-von-Limpurg-­Gymnasiums hat am Mittwoch einen neuen Vorstand gewählt. Dafür war eigens eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen worden. Der Freundeskreis sei in eine Schieflage geraten, nachdem die beiden bisherigen Vorsitzenden Markus Röder und Wolfgang Schick im vergangenen Jahr aus ihren Ämtern ausschieden, berichtete Versammlungsleiter Joachim Bass in der Mitgliederversammlung. Im Übrigen dulde das Registergericht einen Verein ohne einen Vorsitzenden nicht.

Satzung überarbeitet

Den verbliebenen Vorstandsmitgliedern war es in den letzten Monaten unter Federführung von Joachim Bass gelungen, geeignete Kandidaten zu finden und das Vereinsschiff wieder flott zu bekommen. Ziel des Freundeskreises sei es, aktiver zu werden, mehr Mitglieder ins Boot zu holen und als Verein präsenter aufzutreten, sei es bei der Hellerfeier oder bei den schulischen Aktivitäten, so Bass. Zweck des Vereins ist eine sachliche und ideelle Unterstützung aller den Interessen der Schule dienenden Bestrebungen. So werden Chöre oder Vorträge, aber auch Schüler finanziell unterstützt, um sie am Schulleben teilhaben zu lassen.

Joachim Bass hatte auch die Satzung überarbeitet und klarere Formulierungen eingebaut, um die Vorstandschaft handlungsfähiger zu machen. So wurde der Passus, dass der zweite Vorsitzende ein Lehrer sein muss, gestrichen. Wäre der erste Vorsitzende verhindert, treten der zweite Vorsitzende oder je zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich an dessen Stelle. Weiter kann der Vorstand nach seinem Ermessen sachkundige Gäste ohne Stimmrecht hinzuziehen.

Neu ist auch, dass zwei Rechnungsprüfer jährlich die Kasse prüfen. Über die Kassenlage informierte Schatzmeisterin Gisela Buchhofer. Im Zeitraum von 2016 bis 2018 blieben die Kontostände beim Geldmarktkonto und Girokonto in etwa gleich. Die wichtigsten Einnahmen sind seit jeher die Mitgliedsbeiträge und Erlöse von verschiedenen Veranstaltungen der Schule, bei denen der Freundeskreis Präsenz zeigt.

Derzeit zählt der Freundeskreis 242 Mitglieder. Der Verein ist immer zur Stelle, wenn der Schuletat nicht ausreicht und die Bürgerstiftung nicht zur Verfügung steht. Kassenprüfer Jürgen Riehle bestätigte der Schatzmeisterin eine einwandfreie Kassenführung und lobte deren Engagement für den Verein. „Sie ist das Rückgrat unseres Vereins.“ Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Neuwahlen im Jahr 2020

Dank der Vorarbeit der verbliebenen Mitglieder konnten die vakanten Ämter wieder neu besetzt werden. Einstimmig wurden Roland Miola zum ersten und Jürgen Riehle zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Doris Scheufele wird den Vorstand verstärken und als Kassenprüfer fungieren Karl-Heinz Stooß und Manfred Werner. Im Jahre 2020 findet dann die turnusgemäße Mitgliederversammlung mit Neuwahlen statt.

Roland Miola dankte für das Vertrauen und bot Schulleiterin Angela Rücker eine gute Zusammenarbeit an. Als ehemaliger Elternbeiratsvorsitzender habe er gute Erinnerungen an die Schule. Sein Dank galt auch Joachim Bass und Gisela Buchhofer für deren Engagement während der führungslosen Periode im vergangenen Jahr. Einstimmig wurden anschließend die Satzungsänderungen beschlossen, die jedem Mitglied vorab zugestellt wurden.

In ihrem Grußwort freute sich Schulleiterin Angela Rücker über die problemlose Besetzung der Ämter und bot ihrerseits ihre Unterstützung an. Der Freundeskreis regle neben der Bürgerstiftung mehr die „kleineren Dinge“ und sollte auch weiter die internen Hilfen für einzelne Schüler im Auge behalten, denn auch im Gymnasium gebe es Schülerinnen und Schüler, für die die Teilhabe an den schulischen Aktivitäten manchmal schwierig sei.