Soziales Freundeskreis auf Wohnungssuche

Fichtenberg / Karl-Heinz Rückert

Erfolgreich kümmerte sich der Freundeskreis „Miteinander für Fichtenberg“ um die Integration der Asylbewerber in das Leben der Rottalgemeinde. Nun bereitet die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt bei der Unterbringung von Flüchtlingsfamilien große Probleme. Auf diese Situation machten die ehrenamtlich engagierten Mitglieder des Kreises bei einem Gespräch vor dem monatlichen Zusammentreffen von Flüchtlingen und Einwohnern im evangelischen Gemeindehaus aufmerksam.

In Fichtenberg ist der Fall eingetreten, dass für eine privat untergebrachte Flüchtlingsfamilie eine Wohnung gesucht werden muss. Das Gebäude, in dem sie noch wohnt, wurde veräußert und der neue Eigentümer hat Eigenbedarf angemeldet. Die Vermittlung von Wohnungsangeboten privater Vermieter war nicht erfolgreich. Es gibt keinen privaten Wohnraum für Flüchtlinge in Fichtenberg, stellt der Freundeskreis fest.

Erst bei drohender Obdachlosigkeit muss die Gemeindeverwaltung für eine vorübergehende Unterbringung der betroffenen Personen nach der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften sorgen, sagt Bürgermeister Roland Miola. Für diesen Zweck stehen in Fichtenberg 20 Plätze zur Verfügung. Die Unterbringungskosten wurden von der Gemeinde je nach Objekt bis zu 310 Euro pro Person, einschließlich Benutzungsgebühr, festgesetzt. Ein Betrag, der selbst von in Lohn und Arbeit stehenden wohnungssuchenden Familien, je nach Zahl der Angehörigen, nur durch aufstockende Hilfe getragen werden könne. Wobei die Gebühr bei der Unterbringung nicht zwischen deutschen Staatsangehörigen und Flüchtlingen unterscheidet.

Den Bedenken, dass die Vermietung von Wohnungen an Flüchtlinge ob der ethnischen und kulturellen Herkunft problematisch sei, setzte eine Fichtenberger Familie, die seit einiger Zeit mit einer syrischen Familie im eigenen Haus unter einem Dach lebt, ein positives Bild entgegen. Es wären ruhige, rücksichtsvolle, hilfsbereite und äußerst pünktliche Leute, dem fügt die Vermieterin hinzu: „Sie würden fehlen, wenn sie auszögen.“

Ein ähnliches Bild wie bei der Wohnungssuche von Flüchtlingen in Fichtenberg sieht auch Andreas Borchers, Flüchtlingsbeauftragter beim Amt für Migration im Landratsamt Schwäbisch Hall, für den Landkreis. Das Problem sei der prekären Situation auf dem Wohnungsmarkt geschuldet. In den vom Kreis in 15 Gemeinden angemieteten Unterkünften werden zurzeit 469 Flüchtlinge betreut. Für 2019 rechnet das Amt mit 20 geflüchteten Menschen, die monatlich dem Kreis zur Unterbringung zugewiesen werden. Für fünf davon müsste die Gemeinde Fichtenberg übers Jahr für Unterbringung sorgen.

Caritas betreut Mieter

In Murrhardt will man dem angespannten Wohnungsmarkt mit dem Projekt „Türöffner“ begegnen. Zusammen mit der Caritas sollen Vermieter bewegt werden, freien Wohnraum zu vermieten. Dabei tritt die Caritas als Mieter auf, belegt die Wohnungen im Einvernehmen mit den Vermietern und betreut die Mieter.

Sozial-karitative Vereine, die Kirchen und die Stadt wollen das Projekt unterstützen.

Die Arbeit der Caritas soll vonseiten der Stadt pro vermittelter Wohnung mit einem monatlichen Betrag honoriert werden. Bürgermeister Armin Mößner weist darauf hin, dass dieses Projekt unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Gemeinderat steht. Dieser wird in seiner Sitzung am heutigen Donnerstag darüber beraten.