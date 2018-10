Abtsgmünd Freudentag für Abtsgmünder Schüler

Abtsgmünd / Wolfgang Fath

Kinder, Eltern und Besucher besichtigen die neue Ganztagseinrichtung der Friedrich-von-Keller-Schule.

Die vier „L“ aus dem Motto der Schule waren am Samstag beim Schulfest anlässlich der Einweihung der Ganztagesräume und der Mensa der FVKS besonders zu verspüren. Sicherlich war bei den Vorbereitungen des Programms auch „Lernen“ und „Leisten“ gefordert, am Samstag war aber in erster Linie „Leben“ und „Lachen“ angesagt. Alle arbeiteten Hand in Hand, Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und der Förder­verein der Schule. Überall waren bei goldenem Oktoberwetter

nur strahlende Gesichter zu sehen.

Nach einem Gottesdienst mit Segnung der neuen Räume, der Begrüßung durch Schulleiter Stefan Schempp, der musikalischen Umrahmung durch Bläserklasse und Schulchor hatten die Besucher die Gelegenheit, die neuen Räume zu besichtigen, sich über Schulprojekte zu informieren und Aktionen wie Theateraufführungen und Versuchen in den neuen Technikräumen zuzusehen. Es gab Tanzaufführungen, eine Hutmodenschau und viele Mitmachaktionen. Rundum war es ein gelungenes Programm, ein Freudentag für alle.

Das Spendenprojekt „Bewegung macht schlau“ des Fördervereins der Schule sorgte bei der Einweihungsfeier für eine Überraschung. Der Förderverein startete das Projekt Anfang Dezember 2017, und es endet zum Jahresende. Er hat dazu aufgerufen, Spenden für eine kindgerechte Ausstattung des neuen Schulhofs mit Sport- und Spielgeräten sowie mit Sitz- und Ruheplätzen zu sammeln. Sein Ziel war es, dafür 100.000 Euro zusammenzubekommen. Dieses Ziel wurde erreicht. Uwe Sauer, der Vorsitzende des Fördervereins, übergab Bürgermeister Armin Kiemele 100.001 Euro. Eine Schülerumfrage brachte viele Wünsche und Vorschläge für die Gestaltung der Außenanlagen, die auch bei der Planung größtenteils umgesetzt werden konnten.

Bis Ende 2022 soll das bestehende Schulgebäude aus den 70er-Jahren saniert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf elf Millionen Euro inklusive eines Nahwärmenetzes, das die Kochertal-Metropole, die FVKS und die Schwimmhalle künftig effizient mit Strom und Wärme versorgt. Das Land Baden-Württemberg gewährte 5 Millionen Euro Zuschuss. Derzeit besuchen 735 Schüler die FVKS. Sie ist eine Verbundschule aus Grund-, Werkreal- und Realschule. In der Gesamtgemeinde besuchen fast 1300 Schülerinnen und Schüler die örtlichen Schulen.