Jubiläum Freude am Wandern, Liebe zur Heimat

Gschwend / Rainer Kollmer

Schon gleich zu Beginn des Abends rollt Vertrauensmann Herbert Volland mit wenigen Eckdaten nochmals die wechselvolle Vereinsgeschichte vor den Zuhörern aus. 1888 ist in Plochingen der Albverein gegründet worden, und niemand weiß verlässlich zu sagen, warum bereits fünf Jahre später ausgerechnet im waldreichen Gschwend unter Führung von Oberförster Ortlieb ein Ableger dieses Wandervereins gegründet wird.

Beliebtes Ausflugsziel

Schriftliche Nachweise gibt es nicht mehr. Der bereits bestehende Verschönerungsverein, in dem Ortlieb ebenso aktiv ist, könnte einen Hinweis geben. Die Verschönerer pflegen nämlich den Badsee, stellen für die Kurgäste Ruhebänke auf und haben wohl den aufkeimenden Fremdenverkehr im Sinn. So manches Albvereinsmitglied aus Plochingen dürfte vorübergehend aus der Industrieregion geflüchtet und zu den Wanderfreunden im Schwäbischen Wald gepilgert sein. Erinnern wir uns: 1880 fuhr erstmals ein Zug durchgängig von Stuttgart nach Hessental.

Der 1901 vom Verschönerungsverein errichtete Hagbergturm verstärkte die magnetische Wirkung der Urlaubsregion um Gschwend nochmals deutlich. 1936 wurde der Verein aufgelöst. Der Turm wurde vom Albverein übernommen. „Nicht ganz zu seiner Freude“, wie Herbert Volland anmerkt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erweckte Carl Merz die Ortsgruppe zu neuem Leben. Ihm folgte Lehrer Eugen Betz, der seine Schüler zum Vereinsbeitritt ermunterte. „Es wäre für die Vereinsarbeit heute noch sehr wirkungsvoll und wünschenswert, wenn in den Schulen auf das Verständnis für die Erhaltung der örtlichen Kultur- und Heimatpflege wieder mehr Wert gelegt würde“, fordert Herbert Volland.

Die Liste der Vorstände nach Eugen Betz ist kurz. Zahnarzt Gänsslen gab bereits 1972 die Aufgabe an Herbert Volland ab. Mit dreijähriger Unterbrechung leitet dieser die Geschicke der Ortsgruppe bis heute. Er sucht nun nach einem Nachfolger oder einem Nachfolgerteam.

Etwa 100 Mitglieder

In den Grußworten sind viele weiterführende Gedanken zu hören. Albvereins-Vizepräsident Hansjörg Schönherr aus Stuttgart macht den Zuhörern deutlich, dass Mobilität in Gschwend vor 125 Jahren noch ein Fremdwort war. „Die Menschen hatten eine Sechs-Tage-Woche, kannten keine Freizeit. Und es gab keine Autos.“ Schönherr betont deshalb den Mut des Einfalls der Gschwender, damals eine Ortsgruppe zu gründen.

„Freude am Wandern, Rumkommen“ nennt er die bis heute geltenden Kernkompetenzen des Albvereins. Karten, Führer, Heime, Türme und das Gemeinschaftserlebnis kommen ergänzend hinzu. Und der Vizepräsident macht auch Mitgliederwerbung: „Einfangen, mitnehmen, zu Mitgliedern machen“, lautet sein Dreisatz zur Sicherung der Mitgliederzahl, die in Gschwend bei etwa 100 Personen liegt.

Klaus Heck bringt als Vertreter des Rems-Murr-Gaus, der 5000 Mitglieder hat, seine persönlichen Erfahrungen ins Spiel. „Wir wohnen in einer tollen Landschaft. Ich kann das alles auch fotografieren und an die Gemeinschaft weitergeben“, unterstreicht er den Freizeitwert der Mitgliedschaft. Heck wohnt in Alfdorf und will künftig die Bande der dortigen Ortsgruppe zu den Gschwendern enger knüpfen.

Bürgermeister Christoph Hald verdeutlicht den Zuhörern die besondere Bedeutung des Albvereins für die Gemeinde: „Wir machen mit dem Turm Werbung und können Besucher auf das 55 Kilometer lange Wandernetz der Ortsgruppe verweisen“, betont er. Mit beratender Unterstützung der Wanderwarte richtet die Gemeinde auch das neue Wanderleitsystem ein. Dafür dankt er im Namen der Gemeinde. Zum Jubiläum sagt er einen Zuschuss von 250 Euro aus der Gemeindekasse zu. Er verweist darauf, dass die Bürgerstiftung bereits Zuwendungen a leisten konnte.

Das Rahmenprogramm des Abends dient der Unterhaltung und Stärkung. Das umfangreiche kalte Buffet findet besonderes Lob. Die stattliche Besetzung des Musikvereins unter Leitung von Frieder Geiger begeistert die Wanderfreunde mit dem Torgauer Marsch und dem Bozener Bergsteigermarsch sowie zwei Medleys mit Volksliedern.

Die Trachtengruppe unter Führung von Markus Bauer präsentiert mit dem „Holzhacker“ und dem „Schlamperer“ zwei farbenfrohe, traditionelle Tänze, die viel Beifall finden, so dass abschließend dann auch noch eine flotte Quadrille nachgelegt wird. Mit zahllosen Erinnerungsbildern, die auf die Leinwand der Halle projiziert werden, kann Herbert Volland zum Abschluss des Abends viele Erinnerungen wecken. Die Zeitspanne der Aufnahmen reicht von 1949, als der renovierte Hagbergturm eingeweiht wurde, bis in die Gegenwart.