Die Stadt Murrhardt will das Freibad im Trauzenbachtal sanieren. Dafür schießt das Land aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum 278.000 Euro zu. „Es freut uns sehr, dass bereits der erste Antrag bewilligt wurde und wir so in die Lage versetzt werden, die Sanierung des Freibads im Trauzenba...