Ereleta Memeti fing mit dem Fußball in der Jugend der SK Fichtenberg an – ihr damaliger WFV-Trainer hatte ihr empfohlen, höherklassig bei den Jungs zu spielen. Über die Junioren der Sportfreunde Hall und die Damen des VfL Sindelfingen führte der Weg der deutschen Junioren-Nationalspielerin zum VfL Wolfsburg. Heute spielt die 21-Jährige in der Frauen-Bundesliga für den SC Freiburg und international für den Kosovo – zuletzt in der EM-Qualifikation gegen den Titelverteidiger Niederlande.