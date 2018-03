Waldhorn im Kohlwald Frau Bock ist jetzt die Vierzigerfriedl

Sulzbach-Laufen / Brigitte Hofmann

Prachtvoll bestickt ist die Fritzenfahne, die neben der Tür des Waldhorns in Kohlwald hängt. Die altehrwürdige, vor 152 Jahren gegründete Fritzengesellschaft Gaildorf-Limpurger Land, feiert dort ihr Fritzenfest.

Zylinder aufgesetzt, Orden angelegt, fein zurechtgemacht – nobel und mit ganz viel guter Laune im Gepäck gehen die Fritzen und Friedls zum Fritzenfest. Pardon, sie werden natürlich abgeholt und vom 303-Fritz Kuch aus Spöck im Omnibus in den Kohlwald gefahren, man will ja schließlich was trinken. Aber nur die aus dem Kocher- und Rottal, alle anderen müssen selbst zusehen, wie sie zum „Waldhorn“ kommen.

1866 gegründet, feiert die Frit­zengesellschaft Gaildorf-Limpurger Land jedes Jahr im März ihr Fritzenfest zu Ehren König Friedrichs II., des „Alten Fritz“. Im Gastraum der Wirtsleute Rühle ist es schnuckelig warm und ihr Rostbraten wird hochgelobt. Jedenfalls vom Landtagsfritz Bullinger, der hier so was wie Stammgast ist. Er kann diesmal nur drei Stunden bleiben, weil zeitgleich die befreundeten Hengstfelder Fritzen feiern und er dort unbedingt aufkreuzen muss.

Wie am Schnürchen

Alles läuft nach Ritual und wie am Schnürchen. Generalfritz Sanwald begrüßt zuallererst den Ehrengeneralfritz Wahl aus Laufen, seinen Vorgänger. Dann den Platzhirsch Fritz vom Heerberg Bock mit Frau und Tochter, den Rottalfritz Miola, den Landtagsfritz und schließlich alle anderen echten und unechten Fritzen und Friedls von der Basis. Viele sind hochdekoriert oder werden an diesem Abend noch zu verdienten Ordensträgern.

Anschließend schreitet der weitere Generalstab zur Tat. Adjutantenfritz Kircher und Agentenfritz Mooshammer berichten aus der ereignisreichen Vergangenheit und vom Geld, das der traditionelle Bärentanz im vergangenen Jahr in Holzhausen und die Spenden eingebracht haben. 222 Euro seien davon übrig geblieben. In diesem Jahr ist neben dem Ausflug auf jeden Fall eine Nachtwächterführung in Gaildorf zusammen mit den Hengstfelder Fritzen geplant.

Bei der Ordensvergabe zeigen sich die obersten Fritzen diesmal sehr großzügig. Einen Sonderorden erhält der Landtagsfritz, weil er seit 30 Jahren dem Limpurger Clan angehört. Eine Wappentafel bekommen der Schwarzwurstfritz Schock aus Laufen und der Zeltfritz Dürr aus Untergröningen, weil sie seit 40 Jahren mitarbeiten.

Taufe mit Klobürste

Höhepunkt des Abends ist die Fritzentaufe mit Klobürste und Egelsbacher Wasser und anschließendem Gautsch-Akt, was Sache vom Schwarzwurstfritz und vom Mahlefritz ist. Aufgenommen werden als Grenzgänger der Murrtalfritz Metzle aus Murrhardt, der Bayernfritz und die Zuckerfriedl aus der Wirtsfamilie Rühle. Suphaphorn Bock, Gattin von Bürgermeister Bock, wird auf den Namen Vierzigerfriedl und Luca, der achtjährige Enkel vom Agentenfritz Mooshammer von der Eisenschmiede, zum „Karatefritz“ getauft.

Der Mittwochnachmittagswanderfritz liest und die Ottendorfer Theatergruppe spielt was vor. Akkordeonfritz Wunderlich haut in die Tasten und es wird voll Inbrunst gesungen: „Frieder, reicht die Hand zum Bunde! Diese schöne Feierstunde …“