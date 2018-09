Schwäbisch Gmünd Forum Elektromobilität startet durch

Schwäbisch Gmünd /

Verkehrsminister Winfried Hermann eröffnet am Dienstag um 17.30 Uhr die Veranstaltung im Congress-Zentrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd. Im Anschluss folgen diverse Fachvorträge.

Das Interesse am Thema „Elektromobilität“ nimmt weiter zu und das nicht nur in Fachkreisen, sondern auch vermehrt in der Bürgerschaft. „Mit dem sechsten Gmünder Forum Elektro­mobilität bieten wir eine hervorragende Plattform für einen Dialog unter Interessierten und Experten“, betont Michael Schlichenmaier, Klimaschutzbeauftragter der Stadt Schwäbisch Gmünd.

In diesem Jahr übernimmt der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) die Schirmherrschaft über die Veranstaltung, er wird die Podiumsdiskussion mit einem kurzen Vortrag über die Ziele der Landesregierung eröffnen und anschließend selbst mitdiskutieren. Zunächst wird es jedoch zwei Fachvorträge geben von Jörg Friedrichs von der Deutschen Post AG zum Thema „Street-

Scooter – Elektromobilität bei der Deutschen Post DHL Group“ und von Dr. Felix Teufel von der ENBW zum Thema „Ein Elektro-Ladenetz für das ganze Land. Gebündelte Kraft für Baden-Württemberg“.

Hochkarätige Besetzung

Auf dem Podium diskutieren neben dem baden-württembergischen Verkehrsminister die selbstständige Referentin beim Zukunftsinstitut, Beate Munding, Dr. Stefan Niemand, Leiter Elektrifizierung bei der Audi AG und Dr. Walter Schwelberger, der Geschäftsführer des Waldstetter Unternehmens PTS-Prüftechnik GmbH.

Moderiert wird die Veranstaltung, wie in den Vorjahren schon, von einem ausgewiesenen Experten in Sachen Elektromobilität, Peter Schwierz aus Berlin. Er ist Chefredakteur des führenden Branchendienstes für Elektromobilität „electrive.net“. Im Vorfeld der Veranstaltung können, wie in den vergangenen Jahren, verschiedenste Elektroautos Probe gefahren werden. Darüber hinaus wächst die begleitende Ausstellung, verglichen mit den letzten Jahren, deutlich an. Durch den Umzug in das Hauptgebäude des Congress-Zentrums Stadtgarten steht den Beteiligten deutlich mehr Platz zur Verfügung und es konnten weitere Unternehmen und Initiativen gewonnen werden. Erstmalig als Aussteller dabei ist auch die Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und Automotive Baden-Württemberg (e-mobil BW GmbH) mit Sitz in Stuttgart, die unter anderem über ihr neu gegründetes Kommunalnetzwerk informieren wird. Ebenfalls unter den 21 Ausstellern sind zum Beispiel die Technische Akademie Schwäbisch Gmünd, das „namos“-Projekt mit „Regio-Rad“ Stuttgart oder Boom Trikes GmbH.

Das Gmünder Forum Elektromobilität bietet Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik eine Plattform, sich branchen- und technologieübergreifend über den Stand der Elektromobilität zu informieren und auszutauschen. Veranstalter des Forums sind neben der Stadt die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd und die Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg.