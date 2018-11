Wald Forstexperte reagiert auf Klimawandel

Oberrot / Brigitte Hofmann

Das Jahr 2018 war ein schwieriges für die Waldbewirtschaftung. Geringe Niederschläge minderten das Wachstum der Bäume, dafür wuchsen die Käfer- und Schadholzmengen. Man habe das gemacht, was durch die Witterung vorgegeben wurde, berichtete Revierförster Martin Vogel dem Gemeinderat. Momentan stehe man mit 14 000 Euro im Plus, doch schon bald drohe ein Minus, weil der Holzpreis miserabel sei. Gerechnet habe er mit 55 Euro, am Ende werde sich der Preis wohl bei 40 Euro einpendeln. Nun hofft Vogel, dass unterm Strich wenigstens noch was übrig bleibt. Man werde sofort mit der Wiederbepflanzung beginnen, blickte er nach vorn, auch in Baumarten wie die Schwarznuss reingehen. Diese passe sich dem Klimawandel besser an. Die Ergebniszusammenstellung der Forstbehörde des Haller Landratsamts weist für das Jahr 2017 einen Überschuss von 9424 Euro bei einem Einschlag von 604,44 Festmetern aus. Die Zahlen im Betriebswirtschaftsplan für das Jahr 2019 sehen mit 4000 Euro Defizit nicht rosig aus.