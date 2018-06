Landesprogramm Förderantrag in der Pipeline

Förderantrag in der Pipeline

Nötig hat sie’s ja, die Kirchenwegbrücke, die Münster und Unterrot verbindet und unterhalb des Gaildorfer Mineralfreibads über den Kocher gespannt ist. Das Holzbauwerk ist erheblich beschädigt und muss saniert werden, wobei das Ausmaß der Sanierungsarbeiten bisher noch unklar ist. Die Gaildorfer Stadtverwaltung hat für die Sanierung 650 000 Euro in den Haushalt gestellt und wartet nun auf den Förderbescheid des Landes.

Die Stadt Esslingen und die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen im Regierungsbezirk Karlsruhe haben die Zusage bereits in der Tasche. Sie sind die Ersten, die von dem neuen kommunalen Brückensanierungsprogramm des Landes profitieren: Eggenstein-Leopoldshafen erhält 85 000 Euro für die Sanierung einer Fuß- und Radwegbrücke, Esslingen satte 6,4 Millionen für die Instandsetzung der Vogelsangbrücke, die für Umleitungen benötigt wird, wenn die nächsten beiden Brückensanierungen am Neckar anstehen.

Das Programm ist ein Novum. Bisher habe noch keine Landesregierung einen ähnlichen Fördertopf aufgemacht, heißt es in einer Pressemitteilung des Verkehrsministeriums. Dabei kämen die Kommunen zunehmend in Bedrängnis, wenn ihre Brücken marode werden. Das Programm, das einen einmaligen Zuschuss von maximal 50 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten vorsieht, ermögliche es, Problembrücken rechtzeitig zu sanieren und unnötig lange Sperrungen zu vermeiden.

Großer Bedarf

84,4 Millionen stehen dafür 2018 und 2019 zur Verfügung. Und der Bedarf scheint groß zu sein. Allein für das Jahr 2018 ist ein Gesamtinvestitionsvolumen von 115 Millionen Euro angemeldet. Dafür werden 43 Millionen ausgeschüttet. Der Rest und alle zuwendungsfähigen Projekte, die 2018 nicht berücksichtigt werden, werde „automatisch in die nächste Stichtagsrunde zum 15. April 2019 miteinbezogen“, teilt das Ministerium mit. „Damit senden wir ein klares Signal, dass wir die Kommunen nicht im Stich lassen“, wird Verkehrsminister Winfried Hermann zitiert.

In der Liste der für 2018 geplanten Bewilligungen befinden sich auch die Gaildorfer Kirchenwegbrücke sowie, gleich ums Eck, der Ersatzneubau der Kocherbrücke Wilhelmsglück bei Rosengarten. Träger ist hier der Landkreis Schwäbisch Hall.

Die Aufnahme der Kirchenwegbrücke erfolgte auf Vorschlag des Regierungspräsidiums am 4. Juni und wurde am 15. Juni vom Verkehrsministerium bestätigt. Nun würden die von der Stadt vorgelegten Unterlagen endgültig geprüft, teilt das Regierungspräsidium auf Anfrage mit. Und erst wenn diese Prüfung abgeschlossen sei, könne man auch Aussagen über die Höhe der Fördersumme treffen.

In welchem Umfang die Brücke saniert werden muss, ob die Widerlager noch taugen oder erneuert werden müssen, wird der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 27. Juni, erfahren. Dann wird das Ergebnis einer geologischen und statischen Untersuchung vorgelegt. Planung, Ausschreibung und Vergabe erfolgen dann über den Jahreswechsel. Im Frühjahr 2019 soll mit den Arbeiten begonnen werden.