Bilanz Fichtenberger beweisen Kompetenz

Fichtenberg / Karl-Heinz Rückert

Die Tagesordnung zur Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Fichtenberg war lang. Dagegen spiegelten die kurzen prägnanten Berichte aus den Bereichen der Hauptwehr, Jugend- und Kinderfeuerwehr eine erfreulich positive Entwicklung wider. Ein historisches Hoch verzeichnete die Fichtenberger Wehr mit 27 Einsätzen bei technischen Hilfeleistungen, Verkehrsunfällen und kleineren Bränden. Sicher und schnell hätten die Einsätze dank des guten Ausbildungsstandes abgewickelt werden können, hob Kommandant Klaus Schmidt in seinem Bericht hervor. Dazu trugen 18 Übungen zum Brandschutz, zu technischen Hilfeleistungen und weitere Sonderübungen für Maschinisten, Atemschutzträger, Absturzsicherung und Führungskräfte sowie Sanitätsausbildungen bei.

Fleißig und präsent

Zur Sicherung der Einsatzbereitschaft der Geräte trafen sich die Feuerwehrleute elf Mal im Gerätehaus. Fünf Feuerwehrkameraden, davon drei aus der Jugendfeuerwehr, absolvierten die Grundausbildung. Zwei aus dieser Gruppe setzten gleich im Anschluss erfolgreich einen Atemschutzlehrgang oben drauf. Acht Feuerwehrleute opferten ein ganzes Wochenende, um sich in Absturzsicherungsmaßnahmen ausbilden zu lassen.

Den Blick nach vorne richtete Schmidt, als er auf die Beschaffung des neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) einging, das die Fichtenberger Feuerwehr kürzlich in Empfang nehmen durfte. Bis zum Abschluss der Schulungen am neuen HLF müsse der Mannschaftstransportwagen mangels Platzreserve im Magazin im Freien abgestellt werden, bemängelte der Kommandant. Er forderte ein zukunftsträchtiges Konzept für den Transport der Ausrüstung auf den Fahrzeuganhängern zu den Einsatzstellen. Auch forderte er dringend Lösungen zur Unterbringung der Einsatzkräfte im Magazin. Nicht zuletzt wegen der guten Jugendarbeit habe die Wehr in den letzten Jahren einen erfreulichen Personalzuwachs verzeichnen können.

Dass der Nachwuchs gesichert sei, bestätigte Caroline Dix. Die Jugendfeuerwehr absolvierte mit neun Angehörigen im zurückliegenden Jahr 36 Übungen. Spielerisch führten Sven Herterich, Leiter der Kinderfeuerwehr, und sechs weitere Feuerwehrkameraden 20 Kinder an den Umgang mit den speziellen Gerätschaften heran. Ein sechster Platz beim Leistungsmarsch zeigte die Fitness der Feuerwehrjugend.

Eine gut gefüllte Kameradschaftskasse konnte Kassier Volker Traub vorweisen. Ausdrückliches Lob ernteten die Feuerwehrleute der Fichtenberger Wehr von Bürgermeister Roland Miola. Er versprach, das Raumproblem anzugehen und würdigte zudem den großen Zeitaufwand und Sachverstand, den die Mitglieder bei der Beschaffung des neuen Fahrzeugs betrieben haben.

„Vertrauen und Kompetenz der Feuerwehr sind für die Bürger ein Stück Lebensqualität.“ Damit unterstrich Kreisbrandmeister Werner Vogel die Leistungsbilanz. Auch für die Nachwuchsförderung fand Vogel anerkennende Worte.

Digitalfunk, soziale Absicherung, Rentenmodelle, Versicherungsschutz für Feuerwehrkameraden, die von der Europäischen Union angestrebte einheitliche Feuerwehrstruktur - über diese Themen informierte Alfred Fetzer vom Kreisfeuerwehrverband Schwäbisch Hall. Kritik übte er an der zögerlichen Verteilung der finanziellen Mittel aus stattlichen 64 Millionen Euro aus der Feuerwehrsteuer und weiteren zehn Millionen Euro aus dem Ausgleichstock. Fetzer mahnte dringende Investitionen in den Feuerwehren an. Die waren im zurückliegenden Zeitraum bei 1576 Einsätzen mit 2978 aktiven Feuerwehrleuten kreisweit gefordert. Als Vertreter des Obmanns der Altersabteilungen im Landkreis stellte sich Bernhard Pfitzer in seiner neuen Funktion der Versammlung vor.