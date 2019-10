Jetzt wenn’s dafür noch Zinsen gäbe: Zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 verfügt die Gemeinde Fichtenberg über ein 8,167 Millionen Euro dickes Finanzpolster. 3,011 Millionen Euro habe man in die Allgemeine Rücklage überweisen können, berichtete die Fichtenberger Kämmerin Christina Ceder in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Wie schon im Jahr zuvor, als der prognostizierte Überschuss um fast 900.000 Euro auf 1,62 Millionen Euro anschwoll, sind Mehreinnahmen und Minderausgaben in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt die Ursache. Der Haushaltsplan hatte noch eine Nettoinvestitionsrate, wie die Zuführung auch genannt wird, in Höhe von 2,232 Millionen Euro vorgesehen. Sie erhöhte sich dann um knapp 900.000 auf 3,131 Millionen Euro. Weil Fichtenberg seit 2003 schuldenfrei ist, floss dieses Geld komplett in den Vermögens- beziehungsweise Investitionshaushalt.

Der hatte schließlich ein Volumen von 5,6 Millionen Euro. Mehreinnahmen ergaben sich insbesondere durch Grundstücksverkäufe: Statt der geplanten 200.000 wurden knapp 295.000 Euro erlöst.

Auch die Beiträge und die Zuweisungen und Zuschüsse fielen deutlich höher aus als vorgesehen. Gleichzeitig reduzierten sich die Ausgaben für Grundstückskäufe von 200.000 auf 106.000 Euro. Weitere Mehreinnahmen rühren noch von der Beseitigung des Bahnübergangs in der Rathausstraße. Dort wurden Baukosten in Höhe von 165.000 Euro erstattet. Für Baumaßnahmen waren 2,507 Millionen Euro eingeplant, ausgegeben wurden letztlich 2,441 Millionen.

Der Verwaltungshaushalt war mit 8,66 Millionen Euro angesetzt, das Rechnungsergebnis beläuft sich auf knapp 9,5 Millionen. Zu dieser positiven Entwicklung haben Einsparungen beispielsweise bei den Personalkosten, vor allem aber Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei den Zuweisungen und Schlüsselzuweisungen des Landes und bei der Gewerbesteuer beigetragen.

Bei der Gewerbesteuer etwa wurden die im Haushalt angesetzten Einnahmen in Höhe von 2,3 Millionen Euro um 463.000 Euro überschritten und bei den Schlüsselzuweisungen gab’s ebenfalls einen Einnahmenanstieg um rund 90.000 auf knapp 1,34 Millionen Euro. Und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erreicht mit 1,676 Millionen Euro ein schon historisch zu nennendes Hoch: so viel gab’s noch nie. Weil der Verteilerschlüssel mit der Einwohnerzahl verknüpft ist, macht sich hier auch die bauliche Entwicklung der Gemeinde bemerkbar. Im Jahr 2017 gab’s den Gemeindeanteil für 2874 Einwohner, jetzt sind es bereits 2901.

Das gute Ergebnis, so Ceder, werde die Gemeinde in zwei Jahren aber wieder einholen. Es liefert den Maßstab für die Finanzausgleichs- und andere Umlagen, die an den Landkreis und das Land bezahlt werden müssen. Auch ob der Geldfluss in umgekehrter Richtung weiterhin so sprudelt, ist eher ungewiss. Die anhaltende Konjunktur scheint ein Ende zu nehmen, es droht ein Abschwung, „erste Experten“, schreibt Ceder, sprächen bereits von einer kommenden Rezession.

Deckungslücke am Horizont

So bleibt auch abzuwarten, wie sich das laufende Haushaltsjahr entwickelt. Der letzte Haushaltsplan der Gemeinde Fichtenberg, der im kameralistischen System entworfen wurde – ab 2020 sind die Gemeinden verpflichtet, das doppische Haushaltsrecht anzuwenden –, sieht eine Nettoinvestitionsrate in Höhe von knapp 1,6 Millionen Euro vor. Für die Allgemeine Rücklage sind nur noch etwa 70.000 Euro eingepreist und 2020 klafft – Stand Februar – gar eine 830.000 Euro tiefe Deckungslücke im Vermögenshaushalt, für die man dann auf die Rücklage zurückgreifen müsste.

Haushaltspläne sind allerdings oft auch wenig mehr als eine durchgerechnete Absichtserklärung. Was geplant ist und was tatsächlich realisiert wird, weiß man oft erst hinterher. Als im Februar 2019 der jetzt gültige Plan verabschiedet wurde, schätzte man das Rücklagenpolster noch auf 3,2 Millionen Euro. Tatsächlich wuchs es auf 5,155 Millionen Euro an.

