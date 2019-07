Der Gemeinderat spricht sich am Freitag überraschend gegen eine Erhöhung der Kindergartengebühren aus. Die Verwaltung will nun die komplette Finanzplanung auf die Tagesordnung bringen.

Was zunächst wie ein Routinebeschluss aussieht, endet mit einer faustdicken Überraschung. Der Fichtenberger Gemeinderat hat am Freitag die Erhöhung der Kindergartengebühren mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Lediglich Bürgermeister Roland Miola, Klaus Wohl­farth und Timo Tschampa stimmten für den Vorschlag der Verwaltung, die anderen Gemeinderäte – Anna Schuster hatte entschuldigt gefehlt – waren listenübergreifend geschlossen dagegen.

Miola: „Ich wundre mich!“

Miola reagierte einigermaßen perplex: „Ich wundre mich!“ Dabei hatte sich schon in der Diskussion, die auf seinen Bericht aus dem Kindergartenausschuss folgte, eine gewisse Renitenz gezeigt. Zum Einen, weil sich die vorgeschlagene Beitragserhöhung um drei Prozent im einstelligen Eurobereich bewegt, sich also, wie Wolfgang Fritz meint, „eigentlich nicht lohnt“. Und zum Anderen, weil der vergleichsweise niedrige Beitrag der Eltern betriebstechnisch nicht ins Gewicht fällt. Er beläuft sich auf etwa zehn Prozent des Abmangels.

Der Fichtenberger Kindergarten war einst kirchlich. 1976 wurde das Gebäude in der Schulstraße errichtet, seitdem teilen sich Gemeinde und evangelische Kirchengemeinde die Trägerschaft, wobei der Anteil der Kirche an den Betriebskosten mit aktuell 6000 Euro eher gering ausfällt.

Die Hälfte des Gebäudes gehört der Kirche, sie entscheidet also auch mit, wenn, wie jetzt, Umbaumaßnahmen anstehen. Weil mehr Platz benötigt wird, soll in einer Wohnung im alten Kindergarten ein Raum für das Team eingerichtet werden. Das Schlafzimmer soll zum Arbeitsraum umgebaut, Küche und Toilette saniert, das Bad zur Garderobe umgebaut werden.

Die evangelische Landeskirche setzte – bisher – auch den Rahmen für die Beitragssätze. Sie sollen entsprechend den Vorschlägen des Gemeindetages erhöht werden, auch wenn die Gemeinde diese Erhöhung nur zur Hälfte an die Eltern weiterreicht. Verpflichtend ist diese Erhöhung nicht; in der Vereinbarung zwischen Kirche und Gemeinde werde sie aber „empfohlen“, erklärte Miola gestern auf Anfrage.

Abschaffung von Kita-Gebühren wird bundesweit diskutiert

Dass die Kirche mit einem vergleichsweise geringen Anteil an den Gesamtkosten die jährliche Erhöhung quasi vorschreibt, sehe er nicht ein, sagte Horst Kleinknecht. Er verweist auf die Landeszuschüsse, die sich 2018 beispielsweise auf 97.000 Euro belaufen hätten. Das Land setze damit ein Zeichen für die Entlastung der Eltern, sagte Kleinknecht, und ein solches Zeichen wolle auch er setzen. „Das habt ihr auf jeden Fall gemacht“, sagt Miola.

Er spricht von „Aktionismus“ und will jetzt wissen, wo diese Entscheidung hinführen soll, und ob man die Elternbeiträge gemäß dem Wahlprogramm der Demokratischen Wählervereinigung (DWV) gleich ganz abschaffen wolle. Weil die Verwaltung verbindlich planen können müsse, werde er nach den Ferien nicht nur die Finanzierung des Kindergartens, sondern die komplette Finanzplanung auf die Tagesordnung setzen, kündigt Miola an: „Dann könnt ihr Zeichen setzen, soviel ihr wollt!“

Sofort komplett aus dem Beitragssystem auszusteigen sei wenig sinnvoll, sagt Uli Braxmaier: „Wir haben in der Liste beschlossen, dass wir’s ein Jahr lang ruhen lassen wollen.“ Man müsse aber schon sehen, dass die Gebührenfreiheit bundesweit debattiert werde. So weit wie die Städte Heilbronn, Künzelsau oder auch Schwäbisch Hall, wo sich bereits die notwendigen Mehrheiten für die Abschaffung der Gebühren gefunden haben, wollen die Fichtenberger Räte aber nicht gehen, zumindest nicht an diesem Abend. „Jetzt haben wir ein Mal gegen die Erhöhung gestimmt“, sagt Jochen Kühnle, „und dann wird so ein Fass aufgemacht!“

Spätere Erhöhung „unfair“

Miola findet das inkonsequent: Mit den Gebühren auszusetzen fände er den Eltern gegenüber nicht fair. Diejenigen, deren Kinder jetzt den Kindergarten besuchen, würden profitieren, die folgenden hätten dann möglicherweise deutlich höhere Beiträge zu bezahlen. Sinnvoller und nachvollziehbarer, sagt er, wäre die Einführung einer Sozialregelung.

Einer hält sich raus und freut sich: Jörg Weckler, langjähriger Gemeinderat der Unabhängigen Wählervereinigung (UWF), fände die komplette Abschaffung der Kindergartengebühren nicht gut. Die regelmäßigen Erhöhungen freilich mochte er noch nie mittragen und hat deshalb auch immer konsequent dagegen gestimmt. „Das letzte Mal“, sagt er zufrieden, „war ich der einzige.“

