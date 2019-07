Die Dreharbeiten zu „Return to Driftenberg“ in Fichtenberg sind abgeschlossen. Im September soll der Film Premiere feiern.

Fichtenberg hat einen neuen Kreisverkehr: Einigermaßen rund und schwarz umrandet findet man ihn vor dem Gasthaus Krone. Die Spuren stammen allerdings von Autoreifen. Für den Film „Return to Driftenberg“ hat am Samstag eine Crew mehrere Stunts gedreht. Es handelt sich um ein Videoprojekt, das mit Unterstützung der Fichtenberger Firma KW Automotive und dem Hersteller des Energy Drinks „Monster Energy“ umgesetzt wurde. Hauptfigur der Geschichte ist der Fahrer Baggsy (Steve Biagioni), der von zwei Polizisten verfolgt wird – Darsteller in deutschen Polizei-Uniformen in einem alten Ford Mustang der „Highway Patrol“. Baggsy fährt einen 1200 PS starken Nissan GT-R. Dabei passiert er besagte Kreuzung vor der Krone, wo ihm ein Trecker in die Quere kommt, weshalb er mehrfach um die Landmaschine herumdriftet.

Driftmanöver wird us allen Blickwinkeln gefilmt

Schnell sind alle, Filmcrew und Zuschauer auf der Terrasse der Krone, in dichten Nebel gehüllt. Eigentlich eher Qualm vom verbrennenden Abrieb der Reifen. Und als der Nebel verzogen ist, zeugen nur noch die schwarzen Reifenspuren von dem Stunt. Der wird aber noch mehrere Male wiederholt, damit ihn die insgesamt rund zehn Kameras, wovon allein die Hälfte im und am Fahrzeug angebracht ist, die Szene aus allen erdenklichen Blickwinkeln aufnehmen können.

Der Rauch, den der Nissan beim Driften erzeugt, stamme ausschließlich von den Reifen, erklärt Kameramann Mike Neale aus Wales. Es werde kein zusätzlicher künstlicher Nebel eingesetzt, um die Szene aufregender zu gestalten.

Ein solcher Drift hat seinen Preis: Sechs Reifensätze – also insgesamt 24 Reifen – werden für den Nissan GT-R, der in seiner japanischen Heimat auch als Godzilla (übersetzt „König der Monster“) bezeichnet wird, für den Stunt benötigt. Preis pro Reifen: um die 500 Euro.

Während am Samstagvormittag der Stunt vor dem Gasthaus gedreht wird, wobei Fichtenbergs Bürgermeister Roland Miola als aufmerksamer Zaungast auf der Terrasse sitzt, steht am Nachmittag ein Dreh vor und im Rathaus an. Allerdings ohne Fahrzeuge, denn es geht darum, dass die beiden Polizisten – dargestellt von Liam Doran und Andreas Bakkerud – im Rathaus Baggsy jagen und anschließend mit dem Wagen der Highway Patrol verfolgen.

Automobil Dreh des Driftsportvideos „Return to Driftenberg“ Bilderstrecke öffnen

Wesentlich ruhiger geht es am Sonntag zu: Die meisten Darsteller und Autos sind über Nacht geblieben. Fans und Motorsportbegeisterte sind auf den Hof der Firma KW gekommen, bestaunen die PS-Monster und lassen sich Autogramme geben. Inmitten der Szenerie steht Firmenchef Klaus Wohlfahrth. Er ist zufrieden und glücklich, dass die mehrtägigen Dreharbeiten reibungslos über die Bühne gegangen sind. „Die ganze Orga, die Genehmigungen, das Wetter, die Sicherheitsmaßnahmen: Alles hat gepasst“, freut er sich. Auch das Feedback der Zuschauer und Anwohner in Fichtenberg sei positiv gewesen. „Toll, wie viele Leute das mit großer Begeisterung verfolgt haben!“

Die Aufnahmen werden nun zu einem fertigen Video zusammengeschnitten. Das soll im September bei einem Motorsport-Event in Polen Premiere feiern. „Außerdem wollen wir ein weiteres Video produzieren, das einen Blick hinter die Kulissen erlaubt und zeigt, wie die Dreharbeiten vonstatten gingen“, erklärt Wohlfahrth. Und dieses Video soll dann auch den Fichtenbergern präsentiert werden. Ein solches Event hat man schließlich nicht alle Tage vor der Haustür.

