Die Liebe zu Tieren wurde Andrea Hauptmann in die Wiege gelegt. Geboren in Michelfeld, lebte sie 25 Jahre neben den Tieren im Tierheim ihres Großvaters Joachim Biedermann. „Ich bin mit allerlei Tieren groß geworden“, erinnert sie sich an ihre Michelfelder Zeit. Auch ihr Ehemann Steffen, den sie 2012 in Heidelberg kennen und lieben gelernt und 2015 geheiratet hat, teilt ihre Tierliebe und wurde so ihr idealer Lebenspartner.

Die beiden hatten die Idee, zu Weihnachten, dem Fest der Liebe, auch für Tiere etwas Gutes zu tun. Die Idee zur „Tierweihnacht im Schuhkarton“ war geboren. 2015 ging die Aktion das erste Mal über die Bühne. Adressaten sind regionale Tierheime oder ähnliche Einrichtungen. 16 Pakete kamen damals zusammen und gingen an das Tierheim in Sinsheim. Bei der zweiten Auflage 2016, das Ehepaar war inzwischen nach Gaildorf umgezogen, sammelten die beiden 80 Pakete. Die Mietwohnung in der Prescherstraße war damals fast zu klein dafür. Die Hauptmanns legen großen Wert darauf, dass alles bei ihnen abgegeben wird, um den Tierheimen keine zusätzliche Belastung aufzubürden.

Dieses Jahr beschenken die Fichtenberger das Tierheim Erlach und den Eulhof

2017 kamen schon 176 Pakete zusammen. Das Tierheim in Waldenburg und die Katzenhilfe Gaildorf und Winzenweiler kamen in den Genuss dieser Pakete. Das Ehepaar lebt seit dieser Zeit im Langert, einem Teilort von Fichtenberg. 2018 pausierte die Aktion krankheitshalber.

In diesem Jahr sorgen zwei Großspenden von Firmen sowie eine Privatspende zusätzlich zu den Paketen für eine reiche Bescherung. Das Tierheim Erlach des Backnanger Tierschutzvereins und der Eulhof sollen vor dem Heiligen Abend beschenkt werden. Neu ist auch ein Paypal-Konto. Auf dieses können Spender Geld überweisen, das Andrea und Steffen Hauptmann dann an die Tierheime weiterleiten.

Warum engagieren sich die beiden für benachteiligte Tiere? Andrea Hauptmann entgegnet: „Braucht es für eine gute Tat immer eine Erklärung? Wichtig ist für mich die Freude und Liebe, die dahintersteckt, und das Wissen, eine Freude gemacht zu haben. Ich weiß um die Belange in den Tierheimen und möchte diese vor Weihnachten unterstützen.“ Das Feedback auf ihr Engagement lässt die Augen der 44-Jährigen strahlen.

Im Haus der Hauptmanns wohnen außerdem drei Katzen und zwei Kater. Alle verstehen sich prächtig. „Die müssen uns Menschen etwas voraus haben“, glaubt das Ehepaar, das sich ein Leben ohne Katzen nicht vorstellen kann.