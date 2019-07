Die Fichtenberger Verwaltung zieht ein Resümee des Open-Air-Konzerts an der Gemeindehalle.

„Gradraus“ heißt die Mundart-Band, die am 29. Juni beim ersten Fichtenberger „Open-Air“ auf der Bus-Wendeplatte vor der Gemeindehalle spielte, und ziemlich „gradraus“ fiel am Freitag auch das Resümee der Verwaltung aus: Es war, zumindest was die Publikumsnachfrage anbelangt, eher ein „Flop“. Etwa hundert zahlende Zuhörer, überwiegend aus Fichtenberg, seien gekommen, berichtete Bürgermeister Roland Miola am Freitag im Gemeinderat, der Verlust belaufe sich auf 1300 Euro. Verwunderlich sei das freilich nicht gewesen. Zeitgleich trat nämlich der selbsternannte „Volksrock ‘n‘ Roller“ Andreas Gabalier in Stuttgart auf und in Künzelsau ging das Würth-Open-Air über die Bühne.

Open-Air war logistisch prima

Auf der Haben-Seite verbucht die Gemeinde eine gelungene Organisation. Logistisch sei alles prima gelaufen, die Zusammenarbeit mit den Vereinen habe vorzüglich geklappt, sagte Miola. Dem stimmte die Gemeinderätin Bianca Weiss zu: Auch wenn der schwäbische Akustik-Folkrock nicht so ganz ihre Musik sei, habe sie einen schönen Abend erlebt. Man könne die Organisatoren nur loben und so etwas auch gerne öfter machen. Der Veranstaltungsort sei auf jeden Fall besser und nicht so „erdrückend“ wie der Marktplatz, wo es in der Vergangenheit bereits Kabarett- und Musikveranstaltungen gab.

Ob’s eine Wiederholung in dieser Größenordnung gibt, wird allerdings vor allem von den Vereinen abhängen. Er werde das Thema bei der Vereinsbesprechung zur Sprache bringen, kündigte Miola an, dann werde man auch über eine mögliche Rückverlegung des Open-Airs auf den Marktplatz sprechen.

Einige Änderungen müsse man aber auf jeden Fall vornehmen: Der Termin kurz vor den Ferien sei möglicherweise nicht optimal, die Arbeitszeiten für die Vereinsmitglieder seien zu lange gewesen, zudem halte er die Fixkosten für Bühne und Anlage für zu hoch. Auch das Mundart-Programm selbst sei möglicherweise zu speziell gewesen. Man werde überlegen müssen, ob man nicht etwas „Offeneres“ anbieten solle.

