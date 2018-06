Brauchtum Feuriges Mitsommerspektakel in Frickenhofen

Gschwend / Wolfgang Pfister

Die 350 Sitzplätze auf der Wiese neben dem Parkplatz Hohentannen waren fast komplett belegt, als sechs Gschwender Jugendfeuerwehrleute gegen 20 Uhr zu einer Löschübung anrückten. Eine Holzhütte war in Brand geraten. Schnell wurde der Brandplatz vom Einsatzleiter inspiziert, dann Wasserschläuche verlegt und mit einem Löschangriff begonnen, das Ganze kommentiert von Abteilungsleiter Kurt Sturm und Gesamtkommandant Joachim Hauenstein. Kurze Zeit später war das Feuer erloschen. Die Übung endete mit einem Applaus für den Nachwuchs. Inzwischen waren weitere Besucher gekommen, und an den Imbissständen bildeten sich Schlangen. Rund 100 Kindern nahmen bei Einbruch der Nacht ihre brennenden Fackeln in Empfang und setzten sich langsam in Richtung Festplatz mit einem imposanten Fackelzug in Bewegung. Zu Ravels Orchestermusik „Boléro“ umrundeten sie den aus Brettern und Holzpaletten aufgeschichteten Holzstoß. Feuerwehrmänner nahmen den Kindern die brennenden Fackeln ab, entzündeten damit den Stapel, und nur wenige Minuten später loderten Flammen empor und Funken tanzten weit hinauf in den bewölkten Nachthimmel, von Hunderten Zuschauern fasziniert beobachtet und von der Feuerwehr bewacht.