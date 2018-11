Rettungswesen Feuerwehr Oberrot rückt 47 Mal aus

Oberrot / Andreas Balko

Kommandant Ewald Wurst verzeichnete im Berichtsjahr 47 Einsätze für die Abteilung Oberrot und 19 Einsätze für die Abteilung Hausen mit Kommandant Bernd Fritz. Das sind so viele Einsätze wie noch nie. Dabei handelte es sich vornehmlich um Brandeinsätze und Hilfeleistungen. Außerdem gab es einige Fehlalarme. Dreimal unterstützte die Oberroter Feuerwehr die Fichtenberger Kameraden. Daneben versahen die Floriansjünger Brandsicherheitswachdienste bei Vereinsfesten.

Dennoch kam die Ausbildung nicht zu kurz. So wurden 12 Übungen, ein Unfallverhütungsunterricht sowie diverse Übungen für die Atemschutzträger durchgeführt. Ausschusssitzungen, Gruppenführer- und Kommandantendienstbesprechungen sowie ein wöchentlicher Jour Fix stehen auf dem Programm. Die Mannschaftsstärke ist stabil. Drei Abgänge stehen vier Neuzugängen gegenüber. Die Abteilung Oberrot hat 54 Aktive, die Hausener 15. Kommandant Ewald Wurst zollte seinen Kameraden Respekt: „Ihr opfert Eure Freizeit und Eure Familienzeit für die Allgemeinheit. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich.“

Natascha Fritz berichtete von den Aktivitäten der Löschbären, die für Kinder von sechs bis zehn Jahren offen sind. Der Kinderfeuerwehr gehören 20 Jungs und Mädchen an, die sich 14-tägig treffen. Bürgermeister Daniel Bullinger freute sich, dass Kinder aus Migrantenfamilien dabei sind. Er hofft, dass Eltern nachziehen. Jugendfeuerwehrwart Christopher Gorke berichtete von vier Kindern, die zur Jugendfeuerwehr wechseln. 15 Jugendliche kommen regelmäßig in der Nachwuchsabteilung zusammen. Die Oberroter Jugendfeuerwehr feiert nächstes Jahr ihr 40-jähriges Bestehen im Rahmen eines Kreiszeltlagers.

Dass die Feuerwehr Oberrot über eine Abteilung Feuerwehrsport unter Simon Feucht und Patrick Munz verfügt, ist nahezu ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. „Fit for Firefighting“ ist ihre Devise.

Für Benno Wieland war der Bericht über die Altersabteilung diesmal besonders ergreifend, denn er hat die Altersgrenze des aktiven Dienstes erreicht. Kritisch merkte er an, ob es bei einem künftigen Rentenalter von 67 Jahren und Problemen vieler Wehren bei der Tagesverfügbarbeit noch zeitgemäß sei, Feuerwehrleute mit 65 Jahren aus dem aktiven Dienst auszumustern.

Benno Wieland Ehrenmitglied

Ewald Wurst würdigte Wielands Verdienste, jüngst erhielt er das Goldene Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes. Seit 1972 gehört er der Oberroter Feuerwehr an. Er habe sich auf Orts- und Kreisebene außerordentlich engagiert. Allein 79 Ausflüge und 75 Besenfahrten hat er organisiert, unterstützt von seiner Frau Ingrid. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Auch Erwin Haas wurde altershalber dem aktiven Dienst entbunden. Er trat 1973 der Abteilung Hausen bei und ist mehrfach ausgezeichnet.

Kreisbrandmeister Werner Vogel dachte in seinem Grußwort laut darüber nach, welche Anreize man schaffen könne, um neue Feuerwehrleute zu gewinnen und Aktive zu halten. Er brachte eine Feuerwehrrente ins Gespräch. Alfred Fetzer, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands, betonte den Gedanken der Solidarität in der Feuerwehr in einer Welt, die zunehmend von Egoismus und Ausgrenzung geprägt sei.

Mit Rudi Spalinger hatte die Generalversammlung einen besonderen Gast. Er hatte den weiten Weg aus Zweisimmen in der Schweiz auf sich genommen, um die Partnerschaft mit den Feuerwehrkameraden zu pflegen.