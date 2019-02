Gaildorf VR-Bank: fest verwurzelt in der Region

Ehrung für jahrzehntelange Treue

Bereits seit 60 Jahren ist Erwin Ellinger treues Mitglied der Genossenschaftsbank. Seit 50 Jahren: Dora Aberle, Erna Hardecker, Willy Bauer, Karl Elsser, Manfred Gaugel, Lorenz Halbauer, Manfred Hardecker, Otto Maier, Günter Sauerteig, Wolfgang Specht. Seit 40 Jahren: Silke Dietrich, Silke Koppenhöfer, Gerlinde Meyer, Mathilde Maria Paul, Doris Ritter, Horst Hägele, Bernhard Heidasch, Manfred Meyer, Heinrich Moll, Martin Roth, Friedrich Schmidt, Reinhardt Schust, Manfred Sommer. hof

Info Am Donnerstag, 21. Februar, gastiert die VR-Bank in der Stephan- Keck-Halle in Sulzbach-Laufen, tags darauf in der Kultur- und Festhalle in Oberrot und am Freitag, 1. März, in der Gemeindehalle in Fichtenberg.