Jubiläum FCO feiert mit 33 Mannschaften und vielen Rockfans seinen 90.

Oberrot / Von Cornelia Kaufhold

Nass geschwitzt kommen die Fußballer vom Feld. Die zehn oder zwölf Minuten auf dem Rasen reichen an diesem schwülen Samstagnachmittag, um aus der Puste zu kommen. Alle suchen den Schatten. Willi Ammon hat den schönsten Platz. Er zapft das Bier. Auf dem Festplatz nebenan bauen seine Kumpels die Bühne für „Feel“ auf. Der FCO hat die Rockband aus Reutlingen fürs Konzert am Abend engagiert. Und dann kommt auch endlich die neue Flutlichtanlage zum Einsatz. „Sie ist unser ganzer Stolz“, sagt Roland Bader, der Vereinsvorsitzende.

Im Januar 2016 hat er sich zusammen mit Peter Michaels an die Planung gemacht. Zum Fest erleuchten die 15 LED-Strahler mit einer Helligkeit von 3,8 Millionen Lumen das Gelände. „Es ist fantastisch“, schwärmt Peter Michaels und demonstriert die wechselnden Farben der Discobeleuchtung. Zwischen der Planung und dem Jubiläumsfest liegt eine Menge Schweiß und Arbeit. „Unser Zusammenhalt ist unser Erfolgsrezept“, sagt Bader.

Als Zehnjähriger trat er in den 70er-Jahren der C-Jugend bei und kam so zum Fußball. In den 80er-

Jahren war er Jugendtrainer, in den 90er Jugendleiter, hat dann fünf Jahre wegen des Studiums pausiert und ist seit 2003 Vorsitzender des 850 Mitglieder zählenden FCO.

„Den Verein zu führen ist ein Business“, sagt der Diplomverwaltungswirt mit ausnahmsweise ernster Miene. „Man bewegt Summen in sechsstelliger Höhe, das läuft nicht nebenbei.“ Der 55-Jährige ist zwar heute nicht mehr aktiv im Verein, hält sich aber mit Joggen und seinem Trainingsprogramm daheim fit. Felix ist sein Spitzname in Anlehnung an die HSV-Legende, den Fußballspieler, -trainer und -manager Felix Magath. „Ich war halt HSV-Fan“, gibt sich Bader bescheiden. Welche Zutat gehört noch zum Erfolgsrezept des Oberroter Sportvereins? „Wir wollen die Bevölkerung mitnehmen, Trends aufnehmen, niemanden ausgrenzen“, antwortet er spontan und rückt sich seine Schirmmütze zurecht. Der FCO hat eine Downhillgruppe mit einem eigenen Single-Trail. Der Verein habe keine Mühe gescheut, die Wünsche der Mountainbiker zu erfüllen. „Das war gar nicht so einfach, die Interessen von Förster, Jägern, Naturschutz, Landratsamt und Gemeinde unter einen Hut zu bekommen.“ Aktuell wird eine Männerturngruppe aufgebaut.

10 000 Euro zu stemmen

Dass der Verein sein 90-jähriges Bestehen lediglich mit einem Sportwochenende und einem Rockkonzert feiert, hält der Vorsitzende für angemessen. „Das ist ein Fest, mit dem wir wirtschaftlich klarkommen.“ 10 000 Euro muss er für die Flutlichtanlage stemmen. Mit Catering wirtschaftet er Geld in die Vereinskasse. „Das schaffen wir“, gibt sich Bader sportlich. Am Abend zählt er 400 Besucher beim Konzert mit „Feel“. Gestern tragen die örtlichen Vereine ihr Dorfturnier aus, und das „sehr fair“, wie Roland Bader sagt. Pünktlich zum Anpfiff des WM-Spiels Deutschland gegen Mexiko ist es zu Ende.