Verein Jahresfeier des FC Oberrot ist gut besucht

Bis fast auf den letzten Platz ist die Festhalle Oberrot beim zweiten Termin besetzt. Turnen, Theater, Tuscheln – in schwäbischer Manier bietet der Sportverein ein Programm für Alt und Jung.

Wer schon immer mal wissen wollte, was es mit dem „chinesischen Nackthond“ auf sich hat, der wurde am Samstag bei der zweiten Jahresfeier des FC Oberrot in der Kultur- und Festhalle aufgeklärt. Denn die zahlreichen Zuschauer bekamen Einblicke in die Ereignisse, die sich im Wohnzimmer der Familie Katzenwadel abspielten. Doch dazu später mehr.

Zunächst zeigte sich Roland Bader, Vorstandsvorsitzender des FC Oberrot, erfreut über die „Performance“ seines Vereins im vergangenen Jahr. Stolz berichtete er, dass die Abteilung Gesundheitssport eine neue Gruppe bekommen hat. In der Männerturngruppe hielten sich nun Männer im Alter ab 60 Jahren fit. Diese seien begeistert, wie die Übungsleiterin auf jeden Einzelnen eingeht. Nachdem sich Bader kurz zu den einzelnen Abteilungen wie Steppaerobic, Tischtennis und Karate äußerte, betonte er, dass ihm die Fußballjugend Sorgen bereite. Es fehle an Spielern und Betreuern. Er stellte unmissverständlich klar: „Es ist bei uns schon fünf nach zwölf! Ohne Jugend wird es sehr bald Einschnitte bei den Aktiven geben!“

Zu den Aktiven meinte der Vorsitzende: „Die Spiele in der Vorrunde waren oft wie wilde Achterbahnfahrten.“ Nach dem missratenen Saisonstart sei jedoch die Erste im Soll. Erfreut zeigte sich Bader über die zweite Mannschaft, die Alten Herren und die Damen, die als Trainingsmannschaft neu am Start sind. Auch mit dem Ergebnis der zahlreichen Feiern, die beim FCO eine gute Tradition haben, ist Bader zufrieden. Der ganze Stolz des Vereins ist jedoch die neue Flutlichtanlage, die in den kommenden Tagen vollends fertiggestellt sein wird.

Diese griffen prompt einige Spieler der aktiven Fußballmannschaft im unterhaltsamen Teil des Abends in ihrem Sketch auf, den sie mit „Die wahre Geschichte der Flutlichtanlage“ betitelten. Außerdem erhielten die Absolventen des Sportabzeichens zwischen zwei beeindruckenden Auftritten der Kinderturngruppe ihre Urkunden.

Rasenmäher als Hauptgewinn

Durch das Programm führte wieder Herbert Kühner, der am Schluss seine Absicht ankündigte, die Moderation nach dreißig Jahren in jüngere Hände zu legen.

Aber jetzt zurück zu Familie Katzenwadel. Was war da auf der Bühne los? Hannes Katzenwadel, gespielt von Steffen Gentner, ist noch nicht lange Rentner. In Sorge um sein Wohl versucht seine Frau Anne, meisterhaft gemimt von Sandra Thalacker, ihren Gatten mithilfe von Arztbesuchen und Trennkost zu einer gesunden Lebensweise zu erziehen. Dies geht Hannes gewaltig auf die Nerven. Sein Freund Sigi (Patrick Rauscher) hat jedoch eine Idee, wie sein Freund sich Freiraum schaffen kann. Hannes gibt vor, für das Tierheim einen chinesischen Nackthund spazieren zu führen, da er gegenüber seiner Frau behauptet hatte, unter einer Tierhaarallergie zu leiden.

Den Großteil der „Gassi-Zeit“ verbringt Hannes jedoch im Gasthaus Krone, wo ihn die Köchin Berta (Melanie Schneider) mit deftiger Hausmannskost versorgt. Die eifersüchtige Ehefrau Anne ahnt, dass etwas im Gange ist, vermutet jedoch eine andere Frau hinter dem seltsamen Verhalten von Hannes. Sie beauftragt den Privatdetektiv Blasius Hopfensitz (Patrick Paxian). Dieser gehört jedoch auch zu den Stammgästen in der Krone und gerät deshalb in einen Zwiespalt. Melanie (Corina Bauer), die Freundin von Anne, hilft noch mit, das Chaos zu vergrößern. Nach einigen Verwicklungen fliegt die Geschichte auf, nimmt aber ein gutes Ende.

Die junge Laienspielgruppe – erstmals unter der Regie von Steffen Gentner – hat ein Level erreicht, das durchaus einen eigenen Theaterabend wert wäre.

Andererseits: Was wären die FCO-­Jahresfeiern ohne das Highlight eines Theaterstücks?

Nach der Tombola mit 32 Preisen und einem Rasenmäher als Hauptgewinn schloss das offizielle Programm. Anschließend spielte die Band „Hit Fire“.

