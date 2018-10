Lesung Fasziniert vom „Biss der Ameise“

Gaildorf / Hans Buchhofer

Mit einer Lesung Kinder begeistern: Das schaffen nur wenige. Einer von ihnen ist Rainer Rudloff, der über eine Stunde lang die Kids der Parkschule mit zwei Buchvorstellungen faszinierte. Sabine Rombach von der Stadtbibliothek und Gabriele Schagemann von der hiesigen Buchhandlung hatten diese Lesung organisiert und wiederholt ihre Bemühungen unter Beweis gestellt, bei Kindern und Jugendlichen das Interesse am Lesen zu wecken.

Rainer Rudloff ist ein ausgebildeter und versierter Schauspieler und Sprachtrainer, der in ganz Deutschland unterwegs ist. Im Kernersaal stellte er mit kurzen Sätzen vier verschiedene Jugendbücher vor, und die Fünftklässler konnten sich per demokratischer Abstimmung für zwei Bücher entscheiden, ganz nach dem Muster „DSDS – Du suchst dein Superbuch“. Favorit war eindeutig „Antboy – der Biss der Ameise“ von Kennath B. Andersen und mit Abstand „Angstman“ von Hartmut El Kurdi. Die beiden Geschichten fesselten die Schülerschar ungemein: Es will etwas heißen, wenn Kinder mehr als eine Stunde lang gebannt einer Einzelperson zuhören.

Rudloff schafft dieses Kunststück, indem er keine Lesung nach bewährtem Muster auf die Bühne zaubert. Mit seiner Mimik und seiner Stimme verleiht er den Texten eine Lebendigkeit und zudem ist er ständig auf der Bühne unterwegs. Das war keine Lesung im üblichen Rahmen, sondern ein Ein-Mann-Theater. Sicher fühlten sich die Schüler von den Texten angesprochen und werden neugierig auf die erzählerischen Höhepunkte der beiden Geschichten sein, denn Rudloff ließ den Schluss offen.

Beide Geschichten stammen aus der Erlebniswelt der Kinder. Einmal mutiert ein kleiner dicker Junge nach einem Ameisenbiss zu einem Superhelden, dem es dann aber langweilig wird, und im zweiten Buch macht das Mädchen Jennifer aus Ärger über ihre Mutter lauter dumme Sachen. Die Lesung kam an, denn am Ende gab es lebhaften Beifall für den Künstler, und die Neugier auf die Fortsetzung der beiden Geschichten ist geweckt. Zum Abschied bekamen alle eine Autogrammkarte mit den Lieblingsbüchern von Rainer Rudloff, und mit den beiden Klassenlehrern Andrea Heunisch und Tom Schäfer ging es dann zurück zur Parkschule.