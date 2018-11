Bildung Fast wie im Märchenland

Gaildorf / Sarah Cieslik und Sarah Bräuner

Es war einmal eine Gruppe von neun Schülerinnen und einem Schüler der Schloss-Realschule Gaildorf, die sich im Herbst 2018 auf das durch die Bürgerstiftung geförderte „Abenteuer Indienaustausch“ einließ. Bereits im Frühjahr durften ihre indischen Austauschpartner drei Wochen bei Gastfamilien, in der Schule und auf Ausflügen Deutschland erleben. Vom 19. Oktober bis zum 10. November gab es nun den lang ersehnten Gegenbesuch in Neu-Delhi.

Nach neunstündigem Flug zeigte sich die indische Gastfreundschaft auf beeindruckende Weise: Schüler und Lehrerin wurden mit Turban und Blumenkette geschmückt und herzlich umarmt. Auch in der Schule bereiteten sich die Gastgeber auf die Ankunft der deutschen Gruppe vor: Die traditionelle indisch-deutsche Freundschaftskerze wurde gemeinsam mit der Rektorin der Delhi Public School, Meeta Rai, feierlich entzündet. Der Austausch konnte nun – auch in der Schule – beginnen!

Die Schultage begannen für gewöhnlich mit einer Stunde Yoga, gefolgt von einem abwechslungsreichen Stundenplan. Beispielsweise wurden Versuche im Chemieunterricht angestellt und optische Phänomene in Physik bestaunt, außerdem erste Erfahrungen mit der Sprache Hindi gesammelt und weitere Fächer besucht. Schließlich durften sich alle bei einer Runde Badminton im Sportunterricht körperlich „auspowern“.

An der indischen Schule spielen Tradition und Kultur eine wesentliche Rolle. Aus diesem Grund waren die Schüler schon sehr bald mit allen Sinnen gefordert, sich Tänze anzueignen, indische Gesänge zu erlernen oder moderne Sketche einzuüben, um diese am Ende des Aufenthalts der Schulgemeinschaft und den Gasteltern im Rahmen der „Special Assembly“ unmittelbar vor dem großen Diwali-Lichterfest präsentieren zu können.

Einblicke in indische Architektur, Stadtplanung, Markt und Handel sowie Geschichte bekamen die Schüler beim Besuch von Humayuns Grab, Lodhi Garden, Delhi Haat, Qutub Minar oder India Gate. Die Krönung der Ausflugsziele war die Reise zum Taj Mahal in Agra und dem Agra Fort: Dort gibt es neben Affen, Papageien und vielen begeisterten Menschen die Möglichkeit, auf der royalen „Bank Dianas“ Platz zu nehmen und das Weltwunder in seiner vollen Pracht auf sich wirken zu lassen.

Traditionen und Rituale

„Wunderbar, wie toll die Deutschen tanzen, singen und schauspielern können!“, sagte Kavita Chhabra vom Goethe-Institut in Neu-Delhi nach der „Special Assembly“. Im Rahmen dieser Feier wurde auch das Projektthema Märchen in Form einer modernen Inszenierung des deutschen Märchens „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ aufgegriffen. Auch andere Gruppen der Schule präsentierten feierliche Tänze, die die Diwali-Zeit einläuten sollten.

Nach dieser Einstimmung konnten die Schüler die Feiertage innerhalb der Gastfamilien mit allen Bräuchen, Traditionen und Ritualen erfahren, die diese Tage zu etwas ganz Besonderem machen – und sie lebten glücklich und zufrieden bis zum letzten Tag ihrer Reise in Indien.

Doch der Duft Indiens lag am Montagmorgen sprichwörtlich auch innerhalb der Gruppe „etwas in der Luft“, als die Reisenden wieder an der Schule begrüßt wurden. Die Mitbringsel in Form von Tee, Gewürzen und kunsthandwerklichen Kleinigkeiten lassen die Teilnehmer noch länger an dieser Erfahrung teilhaben. Und demnächst heißt es wieder an der Schloss-Realschule: Wer möchte sich für 2019 bewerben?