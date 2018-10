Schau Farbenprächtige Sänger im Wettbewerb

Gaildorf / Sabrina Jurthe

Die Jury hatte bei der Prämierung am Sonntag in der Limpurghalle in Gaildorf keine leichte Aufgabe. Die verschiedensten Farben und leuchtend bunte Farbkombinationen erstrahlten den Ausstellungsraum. Die Vogelarten zogen die Besucher in ihren Bann. Ob Kanarienvögel, Wellensittiche, Singsit­tiche, Unzertrennliche, Amazonen oder Rosella in grün, blau, gelb und vielen unterschiedlichen Farbkombinationen, diese Vielfalt machte es auch den Richtern nicht leicht, die Platzierungen zu vergeben.

Bewertungen wurden in den Klassen Wellensittiche, Großsittiche, Exoten, FPMCE, Volieren und Vitrinen vergeben. Das Augenmerk der Richter lag dabei aber nicht nur auf der Farbe, sondern auch auf Körperbau, Verhalten, Form und Gefieder der Vögel. Auf jahrzehntelange Erfahrung kann der Verein, der bereits seit 32 Jahren besteht, bei der Veranstaltung von Ausstellungen zurückblicken. Viele Jahre fand die Ausstellung an zwei Tagen am Wochenende statt. Seit 2017 wird der Sonntag als Anziehungspunkt für Züchter und Vogelbesitzer für die Ausstellung in Gaildorf herangezogen. Die Vogelfreunde Gaildorf und Umgebung konnten mit der neunten Offenen Meisterschaft wieder eine erfolgreiche Ausstellung auf die Beine stellen. Die Vorsitzenden Heinz Waldenmaier und Dieter Isele sowie das gesamte Team blicken stolz auf eine weitere erfolgreiche Veranstaltung zurück. Bei Kaffee und Kuchen konnten sich Vogelfreunde und Besucher austauschen und über die vielen Vögel unterhalten. „Wir würden uns freuen, wenn sich weitere Mitglieder und Nachwuchs-Züchter dem Verein anschließen“, sagte Heinz Waldenmaier. Auch auf weiteren Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt in Gaildorf und Sulzbach-Laufen sowie am Pferdemarkt sind die Vogelfreunde anzutreffen.

Für die Vogelfreunde Gaildorf konnte sich auch die Bewertung der Richter sehen lassen. Hans Friedl erhielt den Preis für den besten Zebrafinken und den „Besten domestizierten Exoten der Schau (Limpurger Meister)“ sowie den 1. Platz für die beste Vitrine.

Sieger ausgezeichnet

Martin Gronbach erhielt den Sieg für „Bester Stamm Cardueliden“ und „Bester Mischling (Limpurger Meister)“. Uwe Männicke erhielt den 1. Platz und Dieter Isele den 2. Platz für die Voliere groß. Marco Rau bekam den 1. Platz und Heinz Nonnenmacher den 3. Platz für die Voliere klein.

Im Juni 1986 trafen sich in Gaildorf 22 aktive Vogelzüchter zur Gründungsversammlung eines Vogelzuchtvereins. Seitdem gibt es die Gaildorfer Vogelfreunde. Zum 25-jährigen Bestehen richteten sie eine Landesmeisterschaft in Oberrot aus.