Freizeit Familien sind mit 100 Euro dabei

Gaildorf / swp

Die Jahreskarten sind im Vorverkauf wieder günstiger als im regulären Verkauf zu haben, wenn das Mineralfreibad geöffnet hat. Am 10 Mai startet die Badesaison in Gaildorf. Die Eintrittskarten können vorab im Rathaus im ersten Stock erworben werden. Die Vorverkauftermine sind am Mittwoch, 2. Mai, von 8 bis 12 Uhr, am Donnerstag, 3. Mai, von 8 bis 18 Uhr, am Freitag, 4. Mai, von 8 bis 13 Uhr, am Montag, 7. Mai, von 8 bis 17 Uhr, am Dienstag, 8. Mai, von 8 bis 17 Uhr und schließlich am Tag vor Öffnung des Mineralfreibads, am Mittwoch, 9. Mai, von 8 bis 12 Uhr. Nach einer Mitteilung der Stadtverwaltung kostet die Familienkarte im Vorverkauf 100 Euro, die Karte für Erwachsene 60 Euro, die für Kinder und Jugendliche, also vom vierten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 25 Euro. Die ermäßigte Karte gibt es für 25 Euro.