Oberrot Familie berichtet von Odyssee

Oberrot / Andreas Balko

Im Oberroter Café Regenbogen kommen geflüchtete Menschen zu Wort.

Sehr guten Zuspruch fand das Café Regenbogen des evangelischen Kindergartens Regenbogen kürzlich im Oberroter Gemeindehaus. Dazu waren geflüchtete Menschen, deren Weg nach Oberrot geführt hat, von der bürgerlichen Gemeinde ausdrück­lich eingeladen worden. Einige Familien nahmen die Einladung an.

Monika Gebhardt und Beate Stallbaumer stellten die Arbeit des Freundeskreises Integration Oberrot vor und berichteten über die Situation der geflüchteten Familien. Demnach sind derzeit acht Familien mit insgesamt 32 Personen in Oberrot untergebracht. Zehn davon stammen aus dem Irak und 22 aus Syrien.

Beide Integrationshelferinnen betonten, wie wichtig Deutschkenntnisse und Kontakte mit der Bevölkerung seien. Die Mitglieder des Arbeitskreises besuchen die geflüchteten Menschen, begleiten sie bei Arztbesuchen und Behördengängen und helfen bei telefonischen Terminvereinbarungen. Dringend sucht der Freundeskreis weitere Mitstreiter als Integrationshelfer.

Manzer Abbara, der mit seiner Familie in Oberrot lebt, berichtete auf Deutsch von der Odyssee seiner Familie, die 2015 in zwölf Tagen von Syrien über Izmir (Türkei), Samos (Griechenland), Mazedonien und Serbien nach Deutschland führte. Er hob hervor, dass er und seine Familie von der deutschen Polizei in München sehr freundlich behandelt worden sind. Der Weg führte die Familie weiter über Ellwangen und Fichtenberg nach Oberrot, wo die Abbaras eine Wohnung gefunden haben. Der Familienvater hat zwischenzeitlich bei der Firma Fertighaus Weiss eine Arbeit gefunden.