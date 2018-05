Gaildorf Vatertag: Polizei zieht positive Bilanz

Gaildorf / ka

Der Vatertag verlief auf den Straßen des Limpurger Landes wohl recht ruhig.

Der Vatertag ist ursprünglich ein christlicher Feiertag. In Oberrot-Hausen versammeln sich am Vorabend zum Fest Christi Himmelfahrt Gläubige in der Pfarrkirche, um den Gottesdienst mit Pater Tomy zu feiern. Anschließend ziehen sie in einer Prozession zu den drei Flurkreuzen am Ortsrand, „um den Segen Gottes für unsere Arbeit, um Vertrauen und Gelassenheit, um Bewahrung und Sicherheit auf allen Wegen und um Gerechtigkeit und Frieden in der Welt zu erbitten“, wie Harald Fritz mitteilt. Katholiken in Gaildorf treffen sich ebenfalls zur „Öschprozession“.

Führerschein weg

Bis Donnerstagabend hat die Polizei keine alkoholbedingten Unfälle gemeldet. In Bröckingen hat sie am Donnerstagvormittag Motorradfahrer kontrolliert, allerdings liegt noch keine Bilanz vor. Dafür berichtet sie von zwei Alkoholfahrten. In Heubach fuhr am Mittwochnachmittag ein 22-jähriger Mofafahrer nicht mit der gebotenen Geschwindigkeit an die Kreuzung der Bargauer Straße heran und missachtete die Vorfahrt einer Autofahrerin. Der 22-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Das Leichtkraftrad rutschte noch etwa 17 Meter weiter, bevor es am Fahrbahnrand zum Endstand kam. Der 22-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. In Durlangen endete die Fahrt eines 25-Jährigen nicht in einer Klinik, sondern im Garten. Er fuhr am Donnerstag gegen 1.30 Uhr mit seinem Daimler in der Schützenhausstraße. Aufgrund seiner „alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit“, so die Polizei, kam er von der Fahrbahn ab, durchbrach einen kleinen Holzzaun und eine Hecke und kam im Garten auf dem Rasen zum Stillstand. Die Höhe des angerichteten Schadens beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Da der 25-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er nach einer Blutprobe seinen Führerschein abgeben.