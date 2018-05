Gaildorf Note 4,2 für Gaildorf

Gaildorf / Cornelia Kaufhold

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hat die Verkehrssituation für Radfahrer im Zentrum des Limpurger Landes analysiert.

Verkehrspolitisch ist diese Stadt in den 50er-Jahren hängen geblieben. Teilweise fühlt man sich wie Freiwild. Das sind zwei Statements einer Umfrage des ADFC in Gaildorf. Radfahrer stellen der Stadt ein schlechtes Zeugnis mit der Note 4,2 aus. Dieter Wolfarth hat das Radnetz in Gaildorf im Auftrag des Kreisverkehrs untersucht. Vier Tage lang fährt er 240 Kilometer Wege und Straßen in und um Gaildorf ab, macht 510 Fotos. Auf 60 Seiten dokumentiert er die Radinfrastruktur der Stadt. Wolfahrt bezeichnet sie als „mäßig“ und zeigt detailliert Lösungsmöglichkeiten auf.

60-seitige Dokumentation

Er schlägt beispielsweise vor, den Schlosspark für den Radverkehr freizugeben, damit Schüler bis zur Abstellanlage fahren können. Wolfahrt benennt 35 weitere Standorte, an denen der Weg für den Radverkehr freigegeben werden sollte, etwa von der Falkenstraße in Großaltdorf in Richtung Steppach oder die Oskar-Bamberg-Straße in Unterrot. Die Stadt ist dabei, einzelne Punkte abzuarbeiten, versichert Dr. Daniel Kuhn, persönlicher Referent von Bürgermeister Zimmermann. Die für Fahrzeuge aller Art gesperrten Feldwege würden teilweise für Fahrradfahrer geöffnet, versichert er. Der Haken: Der landwirtschaftliche Verkehr mit seinen teils ausladenden Geräten benötige erheblichen Platz. Kuhn: „Der Feldweg braucht dazu eine gewisse Breite, sodass mit dem Landratsamt vor Ort die Strecke angeschaut und dann je nach Entscheidung des Landratsamts freigegeben werden kann.“ Seine Erfolgsmeldung: „Die Wege nach Steppach werden in Kürze mit den notwendigen Schildern versehen.“

Es seien oft Kleinigkeiten wie die Fahrbahnmarkierung, die für mehr Klarheit und Sicherheit sorgen, findet Friedrich Zahn. Als leidenschaftlicher Radler kennt der pensionierte Lehrer und Kreisrat wohl jeden Kilometer Straße im Limpurger Land. Bei einer Rundfahrt macht er auf neuralgische Punkte aufmerksam. So endet der Radweg aus Richtung Münster beim Mahle-Werk. „Hier muss ich auf der Bundesstraße weiterfahren“, erklärt Zahn.

Alternativ kann er sein Gefährt über den Gehweg schieben. Das Gleiche auf der Kocherbrücke in der Schloss-Straße. Auch dort fehlt die gestrichelte Linie, eine Spur fürs Bike. Auch darauf macht Wolfahrt aufmerksam. Der Stadt liegen seine Vorschläge seit Ende Februar letzten Jahres vor. Einen Grund dafür, dass bis jetzt sehr wenige umgesetzt wurden, weiß Dr. Kuhn: „Die Hindernisse ergeben sich aus den langen Abstimmungsprozessen mit dem Landratsamt, wenn es sich um qualifizierte Straßen handelt. Zwischen dem Erkennen einer Situation vor Ort und dem Verbessern der Örtlichkeit vergeht einfach viel Zeit.“

Immerhin darf die Stadt jetzt die Radwegübergänge zwischen Mittelrot und Gaildorf und von Bröckingen nach Gaildorf mit roten Markierungen versehen. Das dürfe sie nicht von sich aus tun, sondern muss „in gesonderten Verkehrsschauen das Landratsamt auf diese Stellen aufmerksam machen und erhält dann eine verkehrsrechtliche Anordnung, die dann umgesetzt werden kann“, erklärt der Rathaussprecher.

Vorschläge unberücksichtigt

Gabi Schagemann vom ADFC macht auf Vorschläge aus dem Masterplan aufmerksam, an denen sie selbst mitgearbeitet hat, die jedoch nicht umgesetzt wurden. Die Sanierung der Kanzleistraße wollte der Arbeitskreis dafür nutzen, die Straße fahrradfreundlicher zu gestalten, einspurig und mit Fahrradspur. Die Erklärung der Stadtverwaltung: „Auch hier wurden die Vorschläge der Stadtverwaltung nicht berücksichtigt, die Kanzleistraße ist wieder eine überörtliche Straße des Bundes, die außer­halb der Zuständigkeit der Stadtverwaltung fällt.“

Radler außen vor

Die ADFCler interessiert, ob die neue Kocherbrücke in Münster eine Fahrradspur bekommt oder ob sie auch künftig zum Überqueren des Bauwerks absteigen und schieben müssen. Die Antwort der Stadtverwaltung: „Die Behelfsbrücke wird für Fußgänger und Radfahrer zur Verfügung stehen. Die neue Brücke wird durch das Regierungspräsidium Stuttgart verantwortet und fällt in deren Zuständigkeit.“ „Die Stadt könnte in Stuttgart wenigstens auf das Problem hinweisen“, findet Zahn.

Unannehmlichkeiten wie hohe Bordsteinkanten, wie die an der Einmündung in die frisch sanierte Wirkerstraße, könnten im Vorfeld vermieden werden, „wenn man uns anhören würde“. Zahn fände es auch sinnvoll, den ADFC zu Verkehrsschauen dazuzuholen. Sein ADFC-Freund Dieter Wolfahrt empfiehlt der Stadt „dringend“, einen Radschulwegeplan zu erstellen und in die Fahrradinfrastruktur zu investieren. Seine Argumente: „Radfahren ist gesund, hält fit, ist umweltschonend, klimaschonend, ist in, ist chic, macht Spaß, ist absolut leise, verbraucht kaum Energie, kaum Ressourcen.“