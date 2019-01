Spende Eutendorfer feiern für ihren Kindergarten

Gaildorf / mp

Mit der Gestaltung des Dorfplatzes hat der Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde Eutendorf im Jahr 2010 die Brunnenweihnacht Eutendorf ins Leben gerufen. Sie ist inzwischen zur Tradition geworden.

Immer am Samstag vor dem dritten Advent versammeln sich spätnachmittags ab 17 Uhr die Gäste zum Plausch um die Kamin­öfen. Das Bunkerteam grillt Würste, der Kirchenchor bereitet Glühwein zu. Im letzten Jahr gab es darüber hinaus auch Schmalzbrote und Weihnachtsgebäck, außerdem zwei weitere Verkaufsstände. Für die Kinder kommt der Weihnachtsmann und selbstverständlich werden Weihnachtslieder gesungen. Über die Jahre spendete der Kirchenchor vom Erlös an die Kirchengemeinde, den Kindergarten und für konkrete Projekte wie den Brunnen am Dorfplatz, die Glocke und die Bänke für den Friedhof. In diesem Jahr wurde der Kindergarten bei der Einweihung des Erweiterungsbaus mit einer Zuwendung von 300 Euro bedacht. Peter Schaupp, Vorsitzender des Kirchenchors, überreichte den Betrag beim Tag der offenen Tür im Kindergarten am Sonntag den Erzieherinnen.

Zehnte Auflage

Der Termin für die nächste Brunnenweihnacht steht bereits fest. Es ist der 14. Dezember. Die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors, das Bunkerteam und die Eltern der Kindergartenkinder freuen sich schon darauf.