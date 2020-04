Wenn die Natur aufblüht, wird’s normalerweise lebhaft: Mit den Osterferien startet die Tourismus-Saison und in der idyllisch am Rande der Walterichstadt gelegenen Eugen-­Nägele-Jugendherberge wimmelt es von meist jungen Besuchern. Doch heuer ist alles leer und still: Wie alle Jugendherbergen im Land ist auch eine der wichtigsten touristischen Institutionen Murrhardts seit 19. März geschlossen. „Uns trifft die Schließung besonders, da Grundschulklassen den Löwenanteil unserer Gäste ausmachen“, erklärt Thomas Märkle, der die Jugendherberge seit 2004 leitet.

Hinzu kommen Jugendliche auf Freizeiten, Musikstudenten aus aller Welt, die an der Internationalen Klavierakademie teilnehmen, aber auch Jakobsweg-­Pilger. Infolge der Krise „wurden alle Klassenfahrten bis zur Sommerpause abgesagt, und auch darüber hinaus ist die Nachfrage massiv eingebrochen. So befindet sich die Murrhardter Jugendherberge in einer existenzbedrohenden Lage, denn wir verzeichnen Umsatzeinbrüche im sechsstelligen Bereich“, bedauert Jörg Hoppenkamps, Geschäftsführer des Landesverbands Baden-Württemberg des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH BW).

Ständige Kontrollgänge

„Das Leben in der Bude fehlt mir wirklich, und ich empfinde die aktuelle Situation stressiger und belastender, als wenn das Haus voll belegt ist“, gibt Märkle zu. Trotzdem gibt’s viel Arbeit für den aus Tübingen stammenden Herbergsvater, der seit 32 Jahren im Deutschen Jugendherbergswerk tätig ist. Obwohl keine Gäste da sind, legt sich der 60-Jährige voll ins Zeug, damit im Gebäude und auf dem Gelände alles in Ordnung ist.

„Anhand einer Aufgabenliste müssen ständige Kontrollgänge im und um das Haus abgearbeitet werden. So müssen unter anderem alle Wasserzuläufe regelmäßig gespült werden, um das Auftreten von Legionellen zu verhindern und um die Abflüsse frei zu halten“, erklärt Märkle. Weiter sei es erforderlich, ständig zu kontrollieren, dass Rauchmelder, Heizung, Wasserversorgung, Lüftung und Co. einwandfrei funktionieren.

„Auch eingelagerte Lebensmittel im Trockenlager und in den Kühleinrichtungen müssen täglich überprüft werden. Dazu kommt dann noch die besonders jetzt im Frühjahr sehr arbeitsintensive Pflege der großen Außen­anlage mit Rasenmähen, Hecken-, Büsche- und Bäumeschneiden.“ Auch falle jede Menge Büroarbeit an. „Da ich zu den wenigen Hausleitern gehöre, die noch als ­klassische Herbergsväter direkt in der Jugendherberge wohnen, bin ich hier quasi ständig im Homeof­fice-Modus“, erzählt Thomas Märkle.

Überdies erledige er kleinere Reparatur-, Instandhaltungs- und Verschönerungsarbeiten im Haus, soweit diese nicht mit Kosten für Arbeitsmaterialien und anderes verbunden sind. So streiche er Zimmer, repariere Schrankscharniere oder Kleiderhaken. Momentan mache er alles alleine, sein Mitarbeiterteam sei in Kurzarbeit. Größere Reparatur- oder Renovierungsarbeiten sind laut Geschäftsführer Hoppenkamps nicht möglich, da die aktuelle Krisensituation zu massiven finanziellen Problemen führe.

Die Jugendherberge verfügt aktuell über 112 Betten in 31 Zimmern. Darunter sind neun Zweibettzimmer, 19 Vierbettzimmer und drei Sechsbettzimmer. Pro Jahr zählt der Herbergsvater durchschnittlich rund 10.000 Übernachtungen von rund 5000 Gästen, die sich meist kurz aufhalten.

Während Unternehmen und Selbstständige Soforthilfen und Kredite aus Förderprogrammen beantragen können, ist das DJH BW eine gemeinnützige Organisation. Insofern „verfügt es über keine Gewinnrücklagen und wird bei Soforthilfen nicht berücksichtigt. Daher sind wir in dieser wirtschaftlichen Notlage auf politische Unterstützung angewiesen“, sagt Hoppenkamps. „Das Kultusministerium hat kurzfristig Investitionsmittel als Betriebskostenzuschuss umgewidmet. Darüber hinaus ist eine Landesbürgschaft zugesagt, um eine zusätzliche Kreditaufnahme zu ermöglichen.

Freizeit für Enkel und Großeltern

Dem DJH BW, das landesweit rund 900 Mitarbeiter beschäftigt, liege die Sicherung der Arbeitsplätze besonders am Herzen. Zwar sind bisher noch keine Maßnahmen für eine Wiedereröffnung festgelegt, da noch nicht klar ist, wie lange die Jugendherberge geschlossen bleibt. Doch müsse das Haus vor der Wiedereröffnung möglicherweise zum Schutz vor Infektionen zunächst mit zusätzlichen Hygiene-Einrichtungen wie Desinfektionsspendern ausgestattet werden. Denkbar ist auch, dass Schutzmasken ausgegeben und Mindestabstände eingehalten werden müssen.

Thomas Märkle macht deutlich: „Wir sind bemüht, unser Haus laufend in einem betriebsfähigen Zustand zu halten, und natürlich auch jederzeit bereit, unsere Jugendherberge für eventuell notwendige Sondernutzungen zur Verfügung zu stellen“, zum Beispiel als Aushilfskrankenhaus für Corona-Patienten in der Genesungsphase. Und fürs kommende Jahr hat er schon eine Idee, wie Kinder und Senioren die erzwungene Trennungszeit überwinden könnten: „Ich möchte gerne Freizeiten für Großeltern und deren Enkel anbieten.“