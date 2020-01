Ein für Europa einschneidendes Datum rückt näher: Am Freitag nächster Woche scheiden die Briten aus der Europäischen Union aus. „Erst mal verlässt ein Land die EU“, so Günther Beckstein bei seinem Vortrag zum Thema „Zukunft Europas“. Die Kirchengemeinde Sulzbach-Laufen hatte dazu im Rahmen der Woche der Kirchengemeinde ins Ortszentrum nach Laufen eingeladen. „Und es ist nicht irgend ein Land: Wirtschaftlich wiegt Großbritannien allein so viel wie die 15 kleineren Länder der EU zusammen.“ Die Auswirkungen des Austritts seien durch die enge Verzahnung der Wirtschaft unabsehbar. „Kein BMW kommt ohne Teile aus Großbritannien aus“, machte Beckstein deutlich.

Bis Ende dieses Jahres müssten dafür Lösungen gefunden werden – eine Verlängerung der Übergangszeit ist ausgeschlossen. Britanniens Premier Boris Johnson will damit Druck auf die EU machen, um so Zugeständnisse von Brüssel zu erhalten. Die EU selbst müsse nach dem Ausscheiden der eher marktwirtschaftlich orientierten Briten eine neue Balance finden. Der Trend werde von der Mitte mit der sozialen Marktwirtschaft Deutschlands hin zum Sozialstaat französischer Prägung gehen – vermutet der frühere bayerische Ministerpräsident. Das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich spiele eine wichtige Rolle für die Stabilität der EU.

Die Verbesserung des nach zwei Weltkriegen gespannten Verhältnisses zwischen diesen beiden Ländern spielte in den ­Anfängen der EU eine wichtige Rolle. Die 1951 gegründete Montanunion, ein Vorläufer der EU, hatte ein Hauptziel: durch die gegenseitige Kontrolle der kriegswichtigen Güter Kohle und Stahl den innereuropäischen Frieden sichern. „75 Jahre Frieden in Europa, das gab es zuvor noch nie“, für Beckstein ist die EU ein gelungenes Friedensprojekt.

„Doch für die jungen Menschen steht das heute nicht mehr im Vordergrund“, ist sich der 76-Jährige sicher. Ihre Sichtweise sei nicht mehr mit der aus dem Jahr 1951 vergleichbar. Wo, so fragte er, sei dann der Sinn der EU – gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Probleme: Der Beitritt von Nord-Mazedonien, wo die EU im Wort steht. Der 1000 Milliarden Euro umfassende Haushalt für die nächsten Jahre, wobei unklar ist, woher das Geld kommen soll oder die steigende Verschuldung in Italien.

Die Schuldenkrise in Griechenland habe gemeistert werden können. „Man hat einen großen Sack Geld ins Schaufenster gestellt und so die Spekulationen gegen den griechischen Staat beendet.“ Deutschland habe mit 850 Milliarden gebürgt. Bei Italien seien die Summen aber deutlich höher.

„Dies ist auch ein Grund, warum sich Deutschland gegen einen Finanzausgleich mit den ärmeren EU-Staaten wehrt. „Unser Lebensstandard würde um 40 Prozent sinken“, schätzt Beckstein. Weitere Konfliktfelder sind die Besteuerung der US-Konzerne wie Google oder Amazon, dort wo sie ihre Gewinne einfahren. Deutschland ist dafür, Irland – dem Sitz der Firmen – dagegen. Deutschland ist aber dagegen, wenn Daimler oder Porsche ihre Steuern dort zahlen sollen, wo sie hauptsächlich die Gewinne machen: in China und den USA.

Viele Konfliktpunkte, doch zur EU gibt es für Beckstein keine Alternative. Deutschland stellt nur ein Prozent der Weltbevölkerung, die EU aber steht für knapp 30 Prozent der globalen Wirtschaftsmacht. „Europa muss sich einig sein, sonst interessiert es niemand, was die einzelnen Europäer sagen. Dies gelte gerade für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Es gelte aber auch für eine gemeinsame Umweltpolitik. Der „Green Deal“ der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen „ist ein gewaltiger Transformationsprozess“. „Mir ist dabei nicht bange. Wir müssen hart diskutieren und dann entscheiden – und nicht entscheiden und dann überlegen“, mahnte Beckstein.

Der 76-Jährige sieht die EU aber auch in einem Systemwettstreit mit China. „In der EU steht das Individuum im Mittelpunkt. In China kann man mit dem Klagerecht eines jeden Bürgers nichts anfangen. Dort steht das Gemeinwesen im Mittelpunkt“, machte Beckstein deutlich. „Das führe zu einem Verlust der individuellen Freiheitsrechte.

Wir müssen wirtschaftlich so stark bleiben, dass wir in diesem Wettstreit mitreden können. Beckstein ist zuversichtlich, dass dies gelingt. In den Veränderungen liegen Chancen, wenn man sie überlegt und „nicht hysterisch“ angeht.

Die vielen Sprachen der EU

24 Amtssprachen gibt es in der EU. Dies führt manchmal zu Missverständnissen.

In den EU-Institutionen werden Rede-Manuskripte in der jeweiligen Muttersprache verteilt, bei den vorbereiteten Sitzungen – im Gegensatz zu Hauptsitzungen – werden die gehaltenen Reden von Dolmetschern jedoch nur in fünf Sprachen übersetzt. So ist es wichtig, dass sich der Redner an sein Manuskript hält. Anderssprachige Sitzungsteilnehmer könnten die Änderung nicht mitbekommen. Dies kann von Bedeutung sein, wofür Günther Beckstein ein Beispiel lieferte. Im Redemanuskript der Kommission-Präsidentin Ursula von der Leyen zum „Green Deal“ hieß es: 50 Prozent weniger Dünger und Pestizide bis 2030, zum Ausgleich Gen-Technik. In der verlesenen Rede waren die Zahlen verschwunden, stattdessen hieß es „signifikante Reduzierung“ und statt Gen-Technik stand „innovative Wege“.

Die Sprachbarriere kann nicht immer überwunden werden: Da die Polizei in Deutschland auch Ländersache ist, saß Günther Beckstein als Vertreter der Länder-Innenminister über zehn Jahre hinweg auch am Tisch. Die Dolmetscher übersetzen dabei die einzelnen Redebeiträge in die Landessprache der Sitzungsteilnehmer. „In der italienischen Delegation gab es einen Teilnehmer, der – wenn die Verhandlungen ins Stocken kamen – zur allgemeinen Aufheiterung einen Witz erzählte.“

Der stand nicht in den verteilten Manuskripten. So war der Dolmetscher gefragt. Doch bei Witzen kann es sein, dass der Sinn bei der Übersetzung verloren geht. So vernahm die deutsche Delegation aus ihren Kopfhörern: „Der Redner macht einen Witz, der nicht übersetzt werden kann. Jetzt lachen!“ Dann wurde gelacht. Beckstein: „Einmal war es wohl kein guter Witz. Wir haben gelacht, die Italiener nicht.“ Der Witzeerzähler meint dazu: „Die Deutschen sind Intelligent, denn sie haben den Witz verstanden.“ jjs