Schlosskonzerte Es war einmal … ein Abend voller Märchen

Gaildorf / Petra Natzkowski

Die Veranstaltung, die am Freitagabend den Zuhörern im Wurmbrandsaal des Alten Schlosses in Gaildorf geboten wurde, fiel aus dem Rahmen der Schlosskonzerte. Statt mit Geigen, Klavier oder Kammermusik zu unterhalten, entführten die Künstlerinnen die Besucher mit Märchen und Tänzen in die fantastische Welt des Orients. Es wurde ein Fest für alle Sinne. Diana Monson erzählt Märchen aus „1001 Nacht“. Wobei „erzählen“ ihr Können nur sehr unzureichend beschreibt. Monson lebt und spielt ihre Geschichten. Vor den Augen der Zuhörer erwachen die Figuren aus den drei Märchen „Die Frau und ihre fünf Liebhaber“, „Harun al-Raschid und die drei Datteln“ sowie „Die Frau und der Tiger“ zum Leben.

Man sieht sie förmlich vor sich, die schöne und kluge Kaufmannsfrau, die, um ihren Geliebten zu befreien, die mächtigsten Männer der Stadt überlistet. Präfekt, Kadi, Wesir und Sultan verlangen die Gunst der Schönen. Mit List lockt sie die liebestollen Männer in einen großen Schrank und reitet mit ihrem Geliebten in eine glück­liche Zukunft.

Die Zuhörer leiden geradezu mit dem getreuen Ibad. Sooft der arme hungrige Diener gerade eine Dattel in seinen Mund steckt, richtet der Sultan eine Frage an ihn, so dass er die Frucht in den Wüstensand spucken muss. Die Märchenerzählerin erzählt so wunderbar, dass man meint, die Köstlichkeit selbst auf der Zunge zu schmecken. Erheiternd auch das Märchen mit der Frau, die mit Geschichten einen Tiger überlistet, um ihn davon abzuhalten, ihre Kinder und sie zu fressen.

Zwischen den Märchen verzaubern Selina Yasira und Stella Luna das Publikum mit ihren orientalischen Tänzen. Der Sternentanz zu Ehren der ägyptischen Göttin Isis wird ebenso gezeigt wie ein Stocktanz, der ursprünglich nur von Männern getanzt wurde. Natürlich gibt es auch Bauchtanz – mit und ohne Schleier – sowie eine fast schon akrobatische Darbietung mit zwei Tüchern.