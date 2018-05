Gaildorf Schlosspark: Es herrscht wieder Leben im Teich

Gaildorf / dk

Die ersten Fische tummeln sich bereits im kleinen See der grünen Oase im Herzen von Gaildorf.

Umzug am Freitagnachmittag: Etwa 60 Karpfen, fünf Schleihen und 20 Rotfedern wurden in den Teich im Gaildorfer Schlosspark eingesetzt. In einem großen Tank, randvoll mit Wasser, reisten die Fische vom Ve- reinsgelände in die Innenstadt. Dort hoben Mitglieder des Fischereivereins die Tiere vorsichtig per Kescher in einen großen Bottich um. Dann waren es nur noch wenige Meter, bis die Fische wieder in Freiheit waren.

Bloß keine Goldfische

Kaum ausgesetzt, verschwanden sie in den Tiefen des Teichs. Dessen Wasser ist bislang noch klar, ein Indiz für das Fehlen von geeigneten Fischen. Schon bald werden die Karpfen ihre Arbeit tun, den schlammigen Grund aufwühlen und das Wasser trüben. Dann hat auch der Fischreiher das Nachsehen. Und: Der Fischereiverein hat festgestellt, dass Unbekannte neben den erwünschten Teichbewohnern wie Frösche und Molche auch Goldfische eingesetzt haben. Die Tiere leiden unter dem Lebensraumwechsel und zerstören auch die ökologische Balance des Teichs.

Der Besatz des Teiches mit Fischen ist nur eine der Maßnahmen, die das Areal um den Schlossparkteich verbessern werden. In den nächsten Wochen wird rund um das Gewässer ein stabiler Zaun errichtet. Dazu werden Parkbänke aufgestellt, die zum Verweilen einladen werden. Inzwischen zeigen sich schon die ersten Halme des im April eingesäten Rasens zwischen den großen, schattenspendenden Bäumen. Schon bald wird der Schlosspark noch mehr als bisher die Gaildorferinnen und Gaildorfer zum Verweilen, Ausruhen und Erholen einladen.