Ausflug Es geht nach Dinkelsbühl

Fichtenberg / swp

Die Fichtenberger Landfrauen planen für Freitag, 30. November, einen Ausflug nach Dinkelsbühl. Die Stadt ist zur Adventszeit festlich geschmückt. Der Weihnachtsmarkt findet im Spitalhof statt. In der Budenstadt gibt es traditionelle Weihnachtsartikel und vieles, was der Gaumen an vorweihnachtlichen Genüssen begehrt. Zuerst ist eine Stadtführung geplant, danach genügend freie Zeit zum Besuch des Weihnachtsmarkts. Abfahrt um 13.15 Uhr an der Gemeindehalle Fichtenberg, Rückfahrt um 19 Uhr. Lissy Bohn nimmt unter 0 79 71 / 55 84 und Monika Heinz unter 0 79 71 / 74 45 Anmeldungen entgegen.