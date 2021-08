Im Oktober vergangenen Jahres war Schluss. Wegen des so genannten Wellenbrecher-Lockdowns musste der Spielbetrieb eingestellt werden. Für einen Monat, hieß es damals. Nachdem schon von März bis in den Sommer 2020 nichts ging, war schon wieder Schluss. Es wurde dann aber Mai, ehe bei Kindern und Jugendlichen wenigstens das Training in Kleingruppen unter Auflagen wieder möglich wurde. Wettspiele waren erst wieder erlaubt, als die Sieben-Tage-...