Artenschutz Erste Amphibien bereits unterwegs

swp

Der Winter hat sich zwar längst noch nicht verabschiedet. Doch aktuell ist es so mild, dass bereits die ersten Frösche, Kröten und Molche auf dem Weg zu den Laichgewässern gesichtet werden. Auch an vielen Orten im Ostalbkreis müsse jederzeit mit dem Beginn der Amphibienwanderung gerechnet werden, teilt das Landratsamt in Aalen mit. Autofahrer werden gebeten, in der Dämmerung vorsichtig zu fahren und Rücksicht auf die liebestrunkenen Lurche zu nehmen.

Aktuell werden im Ostalbkreis noch die Amphibienschutzzäune und Warnschilder aufgebaut. Da die Temperaturen ungewöhnlich mild sind, bittet die Kreisverwaltung die Verkehrsteilnehmer schon jetzt um erhöhte Aufmerksamkeit. Überall, wo Kröten, Frösche und Molche unterwegs sind, sollte das Tempo auf 30 Stundenkilometer reduziert werden, um die Tiere nicht unnötig zu gefährden. Hinweisschilder an den Straßenrändern weisen auf Strecken­abschnitte hin, auf denen besonders viele Amphibien wandern.

Tiere mögen’s warm und feucht

Die warmen Temperaturen der letzten Wochen haben dazu geführt, dass Kröten und Frösche bereits vereinzelt auf dem Weg zu ihren Laichgewässern sind. Ab einer Nachttemperatur von fünf Grad Celsius verlassen die wechselwarmen Tiere ihre Winterquartiere in der Abenddämmerung und machen sich auf zur „Hochzeitswanderung“. Besonders bei feuchtem milden Wetter, machen sie sich auf den Weg.

Auf ihren Wanderungen müssen die Amphibien oftmals Straßen überqueren. Manchmal bleiben sie sogar längere Zeit auf der warmen Fahrbahn sitzen und werden dann überfahren. Eine oft unterschätzte Gefahr ist zudem der Strömungsdruck der Fahrzeuge. Bei Geschwindigkeiten von über 30 Stundenkilometern werden auch Amphibien getötet, die am Straßenrand sitzen. Der Strömungsdruck der Autos bringt ihre inneren Organe zum Platzen.

Vielerorts sind auch wieder ehrenamtliche Helfer, Tier- und Naturfreunde im Einsatz. Sie schützen Kröten, Frösche und Molche mit gezielten Aktionen vor den Gefahren des Straßenverkehrs und bauen Schutzzäune an besonders gefährlichen Straßenabschnitten auf. Die Amphibien, deren Wanderung durch solche Zäune gestoppt wird, werden dann eingesammelt und sicher über die Straße getragen.