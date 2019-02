Haushalt Erst im nächsten Jahr geht’s an die Rücklagen

Erst im nächsten Jahr geht’s an die Rücklagen

Richard Färber

Ihre Premiere ist gleichzeitig das Finale: Christina Ceder, neue Kämmerin von Fichtenberg, hat am vergangenen Freitag den Haushaltsentwurf mit Investitionsprogramm für das Jahr 2019 vorgelegt. Es wird der letzte „kameralistische“ Haushalt der Gemeinde Fichtenberg. Ab 2010 muss nach dem Willen des Gesetzgebers das neue „doppische“ Haushaltsrecht zur Anwendung kommen.

Hebesätze bleiben unverändert

Das Zahlenwerk passiert den Gemeinderat ohne große Diskussion und mit einem Lob für die neue Kämmerin. Es wird nun für die Beschlussfassung vorbereitet. Auf Haushaltsreden wird verzichtet, weil an dem Haushalt und den Investitionsschwerpunkten eigentlich das ganze Jahr über gemeinsam gestrickt wird. Auch Steuern und Gebühren stehen nicht zur Debatte. Wasser-, Abwasser- und Friedhofsgebühren waren bereits gesondert beschlossen worden (wir haben berichtet), der Rest bleibt auf Antrag der Verwaltung unverändert.

Auf knapp 5,35 Millionen Euro belaufen sich die prognostizierten Einnahmen. Das sind gut 500 000 Euro weniger als im Vorjahr, und der Grund dafür sind unter anderem sinkende Gewerbesteuern. 1,8 Millionen sind angesetzt, 2018 waren es noch 2,3 Millionen; das Jahressoll lag mit 2,763 Millionen noch einmal deutlich drüber. Die Zahl sei politisch, sagte Bürgermeister Roland Miola auf Anfrage von Jörg Weckler. Aber man erkundige sich natürlich bei den betreffenden Unternehmen nach ihren Erwartungen.

Bei den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale wird mit einem Rückgang von 1,25 auf 1,073 Millionen Euro gerechnet. Bei der wichtigsten Einnahmequelle der Gemeinde hingegen, dem Anteil an der Einkommensteuer, mit einer erneuten Zunahme um rund 150 000 Euro auf 1,81 Millionen.

Ein Einnahmeposten immerhin hat auch den Bürgermeister überrascht. Die Vergnügungssteuer – 12,5 Prozent vom Umsatz plus 100 Euro pro Geldspielgerät in Spielhallen beziehungsweise 45 Euro pro Gaststättengerät – hat 2018 mehr als 29 000 Euro in den Haushalt gespült. Für eine Gemeinde von der Größe Fichtenbergs, sagte Miola, sei dieser Betrag bedenklich.

Einer der wichtigsten Posten im Investitionshaushalt ist die Sanierung des Schulgebäudes. Jährlich jeweils 320 000 Euro sind dafür ab 2019 bis zum Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Für Maßnahmen nach dem Landessanierungsprogramm wird mit Ausgaben in Höhe von 244 000 Euro gerechnet, davon sind 146 000 Euro Zuweisungen. Hinzu kommen Straßen- und Kanalsanierungen und der Einbau von Amphibienleit­einrichtungen am Diebach-Stausee (nebenstehender Bericht).

Alles in allem ergibt sich ein Investitionshaushalt mit einem Gesamtvolumen von knapp 1,95 Millionen Euro. Die Zuführung wird sich auf 1,161 Millionen Euro belaufen, Kredite müssen nicht aufgenommen werden – Fichtenberg bleibt schuldenfrei. In die allgemeine Rücklage fließt ein vergleichsweise geringer Überschuss in Höhe von rund 85 000 Euro; zum Ende des Jahres wird dieses Finanzpolster 3,2 Millionen Euro stark sein.

Etwas dramatischer dürfte das folgende Haushaltsjahr verlaufen, wobei nicht gewiss ist, ob tatsächlich alle Posten abgearbeitet werden können. So sind für die Beseitigung des Bahnübergangs am Plapphof 425 000 Euro vorgesehen, gut die Hälfte davon in Form von Zuschüssen. Wann die Maßnahme tatsächlich umgesetzt wird und wie viel sie konkret kostet, ist offen.

Auch die Erneuerung der Wasserleitungen in Mittelrot steht 2020 und 2021 mit je 510 000 Euro im Plan; ab 2021 wird zudem der anstehende Breitbandausbau haushaltswirksam: 1,1 Millionen werden dann fällig und im Folgejahr noch einmal 1,6 Millionen Euro. Die Zuschüsse sollen sich auf zusammen 1,6 Millionen Euro belaufen – ausführliche Informationen dazu werde es in der März-Sitzung geben, kündigte Miola an.

Rücklage wird 2020 angezapft

Weil sich die Haushaltsergebnisse mit zweijähriger Verzögerung bei den Umlagen und Zuweisungen niederschlagen und das Haushaltsjahr 2018 besser verlief als erwartet, wird die Gemeinde im Jahr 2020 deutlich mehr Umlagen bezahlen müssen. Schlussendlich muss dann auch mit einer Deckungslücke gerechnet werden. Nach der jetzigen Planung wird man der Rücklage 830 000 Euro entnehmen müssen. Ab 2021 soll’s wieder Rückflüsse geben. Ende 2022, schätzt Ceder, werde der alte Stand wieder erreicht sein.