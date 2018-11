Konzert Erschütterung und Trost

Gschwend / Ralf Snurawa

Franz Schuberts c-Moll-

Quartettsatz D 703 lieferte zu Beginn in der evangelischen Stadtkirche in Gschwend das unausgesprochene Motto des Abends: klangliche Erschütterung, der tröstende Saitengesänge folgten. Schön wurden dabei die Kontraste zwischen dem ängstlich-zitternden Hauptthema und dem warm getönten kantablen Seitenthema herausgearbeitet, gesteigert bis in dramatische wie beschwichtigende Passagen.

Sanfter Erzählton eröffnete die langsame Einleitung von Felix Mendelssohns a-Moll-Streichquartett. Auf das Liedzitat „Ist es wahr?“ folgte ein vom Novus String Quartet leidenschaftlich ausgespielter Ausbruch. Das spannungsvolle Spiel der vier Südkoreaner durchzog auch die gesanglichen Momente.

Der Beginn des langsamen Satzes knüpfte vom ausdrucksvollen Spiel an den Vorgängersatz an. Die Weiterführung brachte jedoch Seufzerfiguren in einem fugierten, klanglich sehr durchhörbar gehaltenen Teil, der zunehmend packender klang, und in einer versöhnlichen Wiederholung der Eingangsmelodie sowie einen sphärisch zart gespielten Schlussakkord mündete.

Leicht elegante Schlichtheit

Zarte, leicht elegante Schlichtheit bestimmte das liedhafte Intermezzo. Dessen im Tempo schneller zu spielenden Mittelteil gaben die vier Streicher mit feinsinnigem Spiccato wieder.

Jaeyoung Kim, der sich an diesem Abend die Rolle des Primarius mit Young-Uk Kim teilte, gestaltete die dramatisch-rezitativische Einleitung zum Schlusssatz enorm ausdrucksstark. Stark aufgewühlt ging das Streicherspiel danach weiter, wobei Rückbezüge klar offengelegt wurden. Am Ende folgte auf die mit Tremolo unterlegte Erschütterung versöhnlich-tröstender Streichergesang mit dem Wiederaufgreifen des langsamen Prologs, nun als Epilog.

Erschütterung und Trost sind in Pjotr Iljitsch Tschaikowskis erstem Streichquartett in einem Satz vereint: dem zweiten, langsamen, in dem er das ukrainische Volkslied „Wanja auf dem Diwan saß“ zitiert. „Noch nie in meinem Leben war ich so stolz auf meine kompositorischen Fähigkeiten wie an diesem Abend, als Leo Tolstoi neben mir die Tränen herunterliefen, während das Quartett mein Andante spielte“, merkte Tschaikowski zur Uraufführung seines Werkes an.

Nichts davon merkt man indes im Eingangssatz oder im folgenden Scherzo, was das „Andante cantabile“ überdies hervorhebt. Das Novus String Quartet, nun mit Young-Uk Kim als die Melodie vortragenden Primarius, ging den mit Dämpfern zu spielenden Satz sanft gesanglich an und ließ die sehnsüchtigen Klänge des Mittelteils schön hervorstechen. Der Schluss erinnerte ein wenig an den langsamen Satz von Mendelssohns zuvor erklungenem Werk.

Im vorausgegangenen Satz führten die vier Musiker wunderbar das Ineinandergreifen der Stimmen vor, ob in melodischer oder in dramatischer Hinsicht. Schön gelang der Kontrast zwischen dem eher unauffälligen Hauptthema und dem mit klanglicher Intensität wiedergegebenen Seitenthema.

Starke tänzerische Betonungen bestimmten den Scherzo-Satz und wurden von tänzelnden schnellen Figurationen umrankt. Ausladend ekstatisch wirkte danach das Hauptthema des Finalsatzes. Das in der Mediante und damit an Schubert gemahnende Seitenthema intonierte Bratschist Kyuhyun Kim mit Hingabe.

Volkslied als Zugabe

Die sprühend überschäumende Stretta beantwortete das Publikum in der Stadtkirche mit teilweise stehend gespendetem Beifall. Cellist Woongwhee Moon bedankte sich für den „leidenschaftlichen Applaus“ und kündigte als Zugabe die Streichquartettfassung eines koreanischen Volksliedes an. 2014 hatte sie das Ensemble schon einmal gespielt – und diesmal klang sie nicht minder innig.