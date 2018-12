Soziales Erlös geht an Menschen mit Beeinträchtigung

Erlös geht an Menschen mit Beeinträchtigung

Oberrit / Andreas Balko

Mit dem Erlös aus ihrem Weihnachtsbasar unterstützt die Oberroter Landjugend diesmal die Aktion Sternentraum. Die Initiative erfüllt Herzenswünsche von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsene, die durch ihre Krankheit, Behinderung oder Beeinträchtigung nicht zu 100 Prozent am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Aktiv ist der Verein Sternentraum 2000 im Rems-Murr-Kreis und den angrenzenden Landkreisen. Im Vorfeld hatten Aktive und Ehemalige wochenlang fleißig gearbeitet. So konnte der kleine Adventsmarkt den zahlreichen Besuchern ein vielgestaltiges Angebot präsentieren. Vom Adventskranz über Bastelarbeiten aus Holz bis hin zu Backwerk gab es vieles, was das Herz begehrt. Die Landjugend bewirtete die Gäste, und der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde unter Leitung von Christian Deuble, sorgte zusätzlich für adventliche Stimmung.