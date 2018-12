Fichtenberg / swp

In Fichtenberg muss die Erlenhofer Straße im Bereich der Eisenbahnbrücke vom morgigen Freitag an bis zum Montag, 10. Dezember, wegen Grabarbeiten gesperrt werden. Das teilt das Verbandsbauamt Limpurger Land mit. Wichtiger Hinweis: Während der Sperrung fährt der Stadtbus Schwäbisch Hall die Haltestelle am Gasthof Krone nicht an.