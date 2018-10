Termin Erinnerungen: Eine Kindheit in Gaildorf

Gaildorf / Klaus-Michael Oßwald

Renate Rößler spricht am Samstag, 6. Oktober, um 14 Uhr in der Buchhandlung Heinz in der Gaildorfer Kanzleistraße Heinz über ihr kleines Büchlein: „Meine Kindheit in Gaildorf vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg“.

Alltag zwischen Lebenslust und Todesangst: Renate Rößler (Foto), Tochter des früheren Gaildorfer Bahnhofsvorstehers Eugen Tripps, hat ihre Kindheitserinnerungen aufgeschrieben und in diesem Sommer als Broschüre veröffentlicht. Sie schildert darin ihre bewegte Kindheit vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg.

Die Geschichte ist ein spannendes Zeitdokument, das den damaligen Alltag in der Kleinstadt am Kocher beschreibt. Es handelt von unbeschwerten Tagen, aber auch von vielen Sorgen und Ängsten, die das Leben der kleinen Familie damals bestimmten.

Unsere Zeitung hat darüber am 11. Juli berichtet – und kurze Zeit später war das inhaltsschwere Büchlein vergriffen. Renate Rößler ließ weitere Exemplare drucken. Und nun kommt sie zurück in ihre frühere Heimat: Die Autorin wird am kommenden Samstag um 14 Uhr in der Buchhandlung Heinz in der Kanzleistraße ihr kleines Werk vorstellen und auch daraus vorlesen. Und sie freut sich auf ein mögliches Wiedersehen mit Menschen, die sie vielleicht noch kennen.