Vortrag Erinnerungen werden lebendig

Gaildorf / Hans Buchhofer

Rolf Webers Vater Karl muss ein echter Schwabe gewesen sein, denn so schnell wurde nichts weggeworfen. „Mein Vater hat viel aufgehoben, vor allem viele alte Bilder und umfangreiche Aufschriebe“, die Rolf Weber in einem Buch mit dem Titel „Kanonendonner“ im Dezember veröffentlicht hat. Ursprünglich wollte Weber die Aufzeichnungen nur für seine Familie verewigen, doch Freunde und Bekannte zeigten großes Interesse, so dass es zu diesem Buch kam.

Mit Verleger Thomas Unterhuber fand er einen interessierten Partner, der bei der Lesung am Mittwoch im Vereinsheim des Unterroter Obst- und Gartenbauvereins auch zugegen war. Rolf Weber änderte bewusst an der Sprache seines Vaters kaum etwas und fasste die Aufzeichnungen in abgespeckter Form auf 224 Seiten zusammen. Wie kam es zum Titel „Kanonendonner“? Als sein Vater seine letzten Lebensjahre im Pflegeheim verbrachte, wurde er mehrmals gefragt, was er denn gerne höre, und die Antwort war „Kanonendonner“.

Den Krieg überlebt

Dies ist bezeichnend für die Lebensgeschichte von Karl Weber, die von den beiden Weltkriegen geprägt war. Rolf Weber begann seine Lesung mit der Zeit um 1909, als die Eisenbahn Bröckingen erreichte, die später liebevoll „Klepperle“ oder „Entenköpfer“ genannt wurde. Die Bilder von Bröckingen weckten bei den Landfrauen die Erinnerungen an ihre eigene Kinder- und Jugendzeit. Schon die Geschichte von Großvater Jakob, der im Ersten Weltkrieg gefallen war, erinnerte an eine entbehrungsreiche Zeit.

Sein Vater Karl begann 1937 mit 13 Jahren eine Lehre beim Maler Robert Koch in Gaildorf und hatte es beim strengen Meister nicht leicht. Irgendwie schaffte er aber doch die Lehrzeit und meldete sich 1939 zur Luftwaffe nach Wien, beseelt mit dem Wunsch Flieger zu werden. Es kam aber anders. Er landete in Russland, sah die Grauen des Krieges und überlebte einen Halsdurchschuss.

Nach seiner Genesung wurde er einem Gebirgsbataillon zugeordnet und erlebte die Endphase des Krieges in der Gegend um Crailsheim, um dann in französischer Gefangenschaft zu landen. Auf dem Weingut Rothschild arbeitete er bis zu seiner Entlassung und kam am 31. Dezember 1947 wieder in Bröckingen an.

Rolf Weber vergaß auch nicht manch amüsante Episode aus der Gefangenschaft zu erwähnen. Die Familie Weber zahlte mit dem Tod von drei Buben einen hohen Blutzoll. Karl Weber musste sich erst wieder an ein normales Leben nach dem Krieg gewöhnen, tat dies aber mit hoher Lebenslust. Rolf Weber berichtete auch, basierend auf die Erinnerungen von Christian Wild, über die Kriegsereignisse und Bombenabwürfe in Bröckingen, über den Kocherdorfer Todesmarsch und über den Kampf der deutschen Truppen gegen die Amerikaner. Auch über die Freundschaft mit einem Holländer, der als Bub im Krieg bei den Webers Unterschlupf fand, wurde berichtet. Die Kontakte zu Onkel Klaus in Holland bestehen bis heute.

Die Lebensgeschichte von Karl Weber ist ein lesenswertes Zeitdokument aus lokaler Sicht und zeigt eindrucksvoll, wie einfache Menschen ums Überleben kämpfen mussten und zum Spielball der Mächte geworden sind, sich aber nie unterkriegen ließen. Ein Schmankerl gab es noch bei der Lesung: Es wurden drei Weine aus dem Weingut „Baron Philippe de Rothschild“ kredenzt, also genau aus dem Weingut, in dem Karl Weber in Gefangenschaft lebte. Dort traf er auch zufällig den Sohn von Pfarrer Tag, der zu ihm sagte: „Ja sag doch gleich, dass du aus Bröckligen bisch“ – welch ein Zufall bei etwa 100 000 Gefangenen in Frankreich.

Info Das Buch von Karl Weber „Kanonendonner“ von Rolf Weber (Hrsg.) kann zum Preis von 16,70 Euro erworben werden: Buchhandlung Back, Weinsberg und Willsbach, bei Thomas Unterhuber, Tel. 0 71 34 / 1 38 29 99, oder per E-Mail: kanonendonner@uhuweb.de