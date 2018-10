Premiere Erinnerungen werden lebendig

Die Ehemaligen stehen auf der Treppe vor dem alten Schulhaus. Alle sind sich einig, dass so ein Treffen wiederholt werden muss. Was aktuell an Spenden zusammenkam, ist für das Projekt „Pater Bala und die Straßenkinder“ bestimmt. © Foto: Fotos: privat

Gschwend / Wilfried Abele

Am vergangenen Sonntag fand im alten Schulhaus in Schlechtbach das erste Schultreffen der ehemaligen Schüler statt. Die dortige „Volksschule“ bestand bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1966, anschließend besuchten die Schlechtbacher Schüler die Schule in Gschwend. Es war eine Ein-Klassen-Schule, das heißt, alle Schüler wurden von Klasse 1 bis 8 in einem Raum unterrichtet. Der zweite, kleinere Raum des Schulgebäudes aus dem Jahr 1881 diente als Religionszimmer, wo der katholische Geistliche seinen Religionsunterricht erteilte.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass nur katholische Schüler die Schule besuchten, die evangelischen traten ihren Schulweg allesamt nach Gschwend an. Manche Jahrgänge bestanden nur aus einem Schüler, die stärkste Klasse umfasste fünf Schüler. Anfang der Sechzigerjahre wurden in der gesamten Schule 24 Jungen und Mädchen unterrichtet.

Für viele Ehemalige war es ein Erlebnis, nach Jahrzehnten das alte Klassenzimmer wieder zu betreten, und es wurden Erinnerungen ausgetauscht, aus denen man auch den Zeitgeist des damals sehr ländlich geprägten Dorfes spüren konnte. Anwesend bei dem von allen gelobten Schultreffen waren die Einschulungsjahrgänge von 1946 bis zum letzten Einschulungsjahrgang 1966.

In den ausgetauschten Erinnerungen lebten auch die Lehrerpersönlichkeiten wieder auf: Der als kauzig beschriebene Lehrer Seidler, ein älterer Herr, kam nach dem Krieg, er verschaffte sich besonderen Respekt durch seine ständig getragenen Stiefel, mit denen er auch über die Schulbänke sprang, um die Schüler zurechtzuweisen, sowie durch sein dickes Buch, auf dem er immer Platz nahm, um seine geringe Körpergröße aufzuwerten.

Jung und beliebt

Sein Nachfolger ab Mitte der Fünfzigerjahre war der junge, dynamische Lehrer Ziegler, der das Potenzial der Dorfjugend erkannte und förderte. Er konnte seine Schüler begeistern, unter anderem dadurch, dass er sie mit seinem Motorrad im Pendelverkehr an den Gschwender Badsee fuhr, um den Schülern das Schwimmen beizubringen. Nicht nur dadurch war er anerkannt und beliebt im Dorf, weshalb es selbstverständlich war, dass man ihm bei der damals üblichen Hausschlachtung auch seinen Anteil an Fleisch, Kraut und Würsten zukommen ließ. Bei seiner Verabschiedung flossen viele Tränen und es wurde das vermutlich einzige noch existierende Foto angefertigt, das die gesamte Schülerschaft im Jahr 1961 zeigt.

Die Lehrerin Pientka folgte ihm nach. Sie konnte nicht an die Ausstrahlung des Vorgängers anknüpfen. In den Erinnerungen wurde sie als strenge Pädagogin und als schwierige Persönlichkeit beschrieben. Legendär war ihr VW-Käfer, in den sie des Öfteren ihre Schüler packte, auch unter Umgehung der höchstzulässigen Personenzahl, um Ausflüge etwa nach Gmünd oder Murrhardt zu unternehmen. Für die Schüler von damals war das eine der wenigen Möglichkeiten, das Leben außerhalb des Dorfes kennenzulernen. Sie war die letzte in Schlechtbach wirkende Lehrerin, denn danach wurde die Volksschule im Zuge des neuen Schulentwicklungsplans und der Einführung der neunjährigen Schulpflicht aufgelöst.

Alle bei dem Schultreffen Anwesenden waren am Ende davon überzeugt, dass dies eine recht gelungene Veranstaltung mit vielen netten Begegnungen war, die auf eine Wiederholung wartet. Zudem wurde für einen guten Zweck gefeiert. Der Reinerlös kommt dem Projekt „Pater Bala und die Straßenkinder“ zugute.