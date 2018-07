Gaildorf Erinnerungen ausverkauft

Gaildorf / kmo

Die von Renate Rößler im Selbstverlag herausgegebenen Erinnerungen „Meine Kindheit in Gaildorf vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg“, die in der Buchhandlung Heinz erhältlich waren, sind ausverkauft. Bereits einen Tag nach der Vorstellung des Büchleins in unserer Zeitung war der kleine Vorrat erschöpft. Petra Wieszt von der Buchhandlung will sich jedoch bemühen, weitere Exemplare zu bekommen. Die Broschüre kostet 6,90 Euro, nicht 4,90 Euro, wie der Redaktion irrtümlich mitgeteilt worden war.