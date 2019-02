Gaildorf Flohmarkt: Erfolgsgeschichte setzt sich fort

Gaildorf / Hans Buchhofer

Die evangelische Kirchengemeinde Gaildorf landet mit ihrem traditionellen Flohmarkt im Gemeindehaus erneut einen Volltreffer.

Vor 24 Jahren wurde der Flohmarkt im Gemeindehaus erstmals auf die Beine gestellt. Seither gibt es ihn ohne Unterbrechung. Was damals die Verantwortlichen Vikar Holger Stähle, Hannelore Seilacher und vor allem das Ehepaar Zube – um nur einige zu nennen – initiiert hatten, erwies sich als eine richtige Fundgrube für alle, die gerne auf Schnäppchenjagd gehen und nach Kostbarkeiten Ausschau halten. Vor allem Andrea und Rainer Zube zeichneten jahrelang verantwortlich für diesen Markt und legten den Grundstein dafür, dass er in gleicher Weise fortgeführt wird.

Alle packen mit an

Bei Werner Steube laufen derzeit die Fäden zusammen, und was sein Team in den zurückliegenden Tagen sortiert und zusammengestellt hatte, war bewundernswert. Knapp 50 Helferinnen und Helfer waren im Einsatz, um all die Sachen, die viele aus ihrem Haushalt und Besitz spendeten, zu ordnen und sie liebevoll auf den Tischen systematisch zu präsentieren. Die Liebe zum Detail war dabei zu erkennen, wodurch sich der Gaildorfer Flohmarkt von manch anderen abhebt. Viele Dinge aus dem Haushalt, die zu schade zum Wegwerfen waren, Spielzeug aus den Kinderzimmern, elektronische Geräte, Geschenkartikel und auch Rares aus der Vergangenheit war zu entdecken. Selbst eine Bibel in Bildern von Julius Schnorr von Carolsfeld aus dem 19. Jahrhundert war für wenig Geld zu haben. Erstaunlich farbintensiv sind die nazarenischen Malereien in diesem Juwel. Und im Foyer des Gemeindehauses gab es eine Riesenauswahl an Büchern.

Als sich am Samstag für vier Stunden die Türen des Gemeindehauses öffneten, füllte sich der Saal in Windeseile und zwischen den Tischen herrschte schnell großes Gedränge. Der Verkauf florierte anscheinend, denn Eva Wieland war schon nach einer halben Stunde „zufrieden mit der Resonanz“, und Brigitte Köngeter aus Ottendorf erholte sich vom Verkaufsrummel vor der Kirche. Sie hatte sich für das Osterfest eingedeckt.

Was geschieht aber mit der übriggebliebenen Ware? Werner Steube hofft, dass das meiste verkauft werden kann, doch ein Teil bekommt die Afrika-Hilfe, ein Teil das Diakonielädle und einiges wird für den 25. Flohmarkt im kommenden Jahr eingelagert.

Der Erlös diente seither dem Erwerb von Paramenten, doch in diesem Jahr ist er zur Tilgung der Schulden für die moderne Technik im Gemeindehaus vorgesehen.

Es geht dem Helferteam aber nicht nur um den Gelderwerb: Beim Flohmarkt helfen Jung und Alt zusammen, es ist ein gemeinschaftsübergreifendes Projekt, bei dem alle gerne dabei sind, verriet Ursula Möller. Im kommenden Jahr wird der 25. Flohmarkt organisiert – eine richtige Erfolgsgeschichte.

